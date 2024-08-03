Κίνα: Τουλάχιστον 2 νεκροί και 17 αγννοούμενοι από τις κατολισθήσεις

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 17 αγνοούνται όταν σημειώθηκε σήμερα κατολίσθηση σε χωριό στη νοτιοδυτική Κίνα, εξαιτίας της οποίας κατέρρευσε οδική γέφυρα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV μετέδωσε ότι «χείμαρροι και κατολισθήσεις» σάρωσαν μέρος του χωριού Ρίντι, στην επαρχία Σετσουάν, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων, ενώ αγνοείται η τύχη άλλων 12.

Στην ίδια επαρχία, οδική γέφυρα που συνέδεε δύο σήραγγες μεταξύ των χωριών Κανγκντίνγκ και Λουντίνγκ κατέρρευσε ύστερα από κατολίσθηση, δήλωσε η τοπική κυβέρνηση σε ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τουλάχιστον τρία οχήματα που μετέφεραν έξι επιβάτες βγήκαν εκτός του αυτοκινητοδρόμου. Ένας άνθρωπος «διασώθηκε και πέντε άλλοι αγνοούνται», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πριν από δύο εβδομάδες, η κατάρρευση άλλης οδικής γέφυρας που προκλήθηκε από τις καταρρακτώδεις βροχές είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 38 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους ενώ 24 συνεχίζουν να αγνοούνται, όπως μετέδωσαν χθες κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η Κίνα βιώνει ένα καλοκαίρι που σημαδεύεται από ακραία καιρικά φαινόμενα με καταρρακτώδεις βροχές, πλημμύρες και ασυνήθιστες θερμοκρασίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.