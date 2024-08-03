Δυτική Όχθη: Νεκρός από ισραηλινή επιδρομή διοικητής της Χαμάς

Μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε όχημα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη σκότωσε έναν διοικητή της Χαμάς το Σάββατο, όπως μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης της Χαμάς.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς, ένα όχημα που μετέφερε μαχητές χτυπήθηκε και ένας από τους διοικητές των ταξιαρχιών της Τούλκαρεμ σκοτώθηκε.

Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA αναφέρει ότι από την επίθεση σκοτώθηκαν άλλοι τέσσερις άνθρωποι, χωρίς όμως να έχει αποσαφηνιστεί ακόμα η ταυτότητα τους.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή εναντίον πυρήνα μαχητών γύρω από την πόλη Τούλκαρεμ της Δυτικής Όχθης

