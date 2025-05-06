Telegraph: Ο Στάρμερ προετοιμάζεται για επίθεση από τη Ρωσία

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η Βρετανία προετοιμάζεται κρυφά για μια άμεση στρατιωτική επίθεση από τη Ρωσία εν μέσω φόβων ότι δεν είναι έτοιμη για πόλεμο, αναφέρει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα Telegraph.

Αξιωματούχοι έχουν κληθεί να ενημερώσουν τα 20ετή σχέδια έκτακτης ανάγκης μετά τις απειλές επίθεσης από το Κρεμλίνο. Ένας απόρρητος φάκελος θα καθορίζει πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση σε περίπτωση κήρυξης πολέμου, συμπεριλαμβανομένων των καταφυγίων για την προστασία του υπουργικού συμβουλίου και της βασιλικής οικογένειας, των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και της αποθήκευσης πόρων.

Ειδικοί έχουν προειδοποιήσει, σύμφωνα με την Telegraph, ότι η χώρα είναι ευάλωτη σε μια επίθεση στις κρίσιμες εθνικές υποδομές της, συμπεριλαμβανομένων των τερματικών σταθμών φυσικού αερίου, των υποθαλάσσιων καλωδίων, των πυρηνικών σταθμών και των κόμβων μεταφορών.

The Daily Telegraph: PM prepares for attack by Russia #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/20HpC1EjGe — George Mann (@sgfmann) May 5, 2025

Η ενημέρωση του απόρρητου «σχεδίου άμυνας της πατρίδας» θα καθορίσει τη στρατηγική για τις ημέρες αμέσως μετά από ένα χτύπημα στο Ηνωμένο Βασίλειο από ένα εχθρικό ξένο κράτος.

Θα περιλαμβάνει σενάρια στα οποία η χώρα θα πληγεί από συμβατικούς πυραύλους, πυρηνικές κεφαλές ή κυβερνοεπιθέσεις, τα οποία αποτελούσαν περιορισμένη απειλή όταν έγινε η τελευταία σημαντική ενημέρωση του σχεδίου πριν από το 2005.

Το σχέδιο, που καταρτίστηκε από τη Διεύθυνση Ανθεκτικότητας του Γραφείου του Υπουργικού Συμβουλίου, θα κατευθύνει τον πρωθυπουργό και το υπουργικό συμβούλιο σχετικά με το πώς θα κυβερνήσουν σε καιρό πολέμου και πότε θα πρέπει να αναζητήσουν καταφύγιο στη Ντάουνινγκ Στριτ ή εκτός Λονδίνου.

Στο πλαίσιο του σχεδίου αναμένεται να εξεταστούν οι πολεμικές στρατηγικές για τα σιδηροδρομικά και οδικά δίκτυα, τα δικαστήρια, το ταχυδρομικό σύστημα και τις τηλεφωνικές γραμμές. Το έγγραφο είναι εξαιρετικά απόρρητο και θεωρείται απίθανο να δοθεί στη δημοσιότητα για δεκαετίες, αν δοθεί ποτέ.



Πηγή: skai.gr

