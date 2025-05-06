Όλοι έχουμε καθίσει - αν όχι αγοράσει - σε μία πλαστική καρέκλα Monobloc (του «τσιγγάνου» όπως έχει περάσει στο συλλογικό υποσυνείδητο λόγω των Ρομά πλανόδιων πωλητών που τις προηγούμενες δεκαετίες τις πουλούσαν σε καρότσες και φώναζαν από τη ντουντούκα «Καρέκλες – τραπέζια»).

Παρά το γεγονός όμως ότι η Monobloc κυκλοφορεί μαζικά εδώ και δεκαετίες σε κάθε γωνιά του πλανήτη (έχουν παραχθεί πάνω από ένα δισεκατομμύριο κομμάτια), σχεδόν κανείς δεν έχει αναρωτηθεί ποτέ για την προέλευσή της.

Λοιπόν, αυτή η ταπεινή πλαστική καρέκλα που κυκλοφορεί παγκοσμίως σε διάφορα σχέδια και χρώματα, θεωρείται ένα από τα πιο τέλεια σχεδιασμένα αντικείμενα στον κόσμο και μία από τις πιο γερές καρέκλες.

H μονοκόμματη (αυτό σημαίνει η ονομασία μονομπλόκ) πλαστική καρέκλα σχεδιάστηκε από τον Καναδό Douglas C. Simpson το 1946 μπήκε στην παραγωγή από τις Allibert Group και Grosfillex Group τη δεκαετία του 1970, όταν υπήρχε «έκρηξη» του πλαστικού.

Άλλες πηγές ωστόσο παρουσιάζουν ως εφευρέτη της μονομπλόκ τον Γάλλο μηχανικό Henry Massonnet, ο οποίος το 1972 εμπνεύστηκε το σχέδιο από την καρέκλα Chair Universal 4867 που κατασκευάστηκε στην Ιταλία από τον σχεδιαστή επίπλων Joe Colombo, το 1965.

Παρ' όλες τις θεωρίες, ποτέ δεν κατατέθηκαν διπλώματα ευρεσιτεχνίας (πατέντα) για το σχέδιο της πλαστικής καρέκλας και έτσι στην πραγματικότητα, αν και πρόκειται για ένα από τα πιο διάσημα αντικείμενα στον κόσμο, η προέλευσή της παραμένει εκπληκτικά ασαφής.





