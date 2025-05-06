Λογαριασμός
Ο Αλ Σάρα παίζει μπάσκετ φορώντας γραβάτα μαζί με τον ΥΠΕΞ της Συρίας - Δείτε βίντεο

Ο προσωρινός πρόεδρος της Συρίας και ο υπουργός Εξωτερικών ανταγωνίζονται για το ποιος θα βάλει τα περισσότερα καλάθια 

αλ Σάρα

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που δημοσιεύουν συριακά μέσα ενημέρωσης, στο οποίο φαίνεται ο προσωρινός πρόεδρος της χώρας, Άχμαντ αλ Σάρα να παίζει μπάσκετ σε ένα γήπεδο στη Δαμασκό.

«Συμπαίκτης» του είναι ο υπουργός Εξωτερικών Ασάντ αλ Σαμπάνι, με τους δύο ισχυρούς άνδρες να ανταγωνίζονται για το ποιος θα βάλει τα περισσότερα καλάθια. 

Πάντως κανένας από τους δύο δεν φορά αθλητικά ρούχα αλλά παίζουν με πουκάμισο και γραβάτα

Δείτε το βίντεο:

