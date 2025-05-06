Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι τις τελευταίες 24 ώρες διεξάγουν επιχειρήσεις μάχης στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ, παρά το γεγονός ότι η Μόσχα υποστηρίζει πως απώθησε την χθεσινή ουκρανική εισβολή στην εν λόγω περιφέρεια.

Οι αρχές απομακρύνουν κατοίκους από περιοχές κοντά στα σύνορα καθώς οι επιθέσεις ουκρανικών drones έχουν γίνει από χθες «συχνότερες», ανακοίνωσε η διοίκηση της περιφέρειας του Κουρσκ.

«Οι ουκρανικές δυνάμεις στοχοθέτησαν αμάχους, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να σκοτωθούν και άλλοι επτά να τραυματιστούν», όπως ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας.

Παράλληλα, οι μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 105 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στη διάρκεια της νύχτας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο στοιχεία από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Χθες, πρώτοι οι Ρώσοι πολεμικοί μπλόγκερ ανακοίνωσαν τη νέα ουκρανική χερσαία επιδρομή στην περιοχή, υποστηριζόμενη από τεθωρακισμένα οχήματα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σε πλήγματα drones που αντάλλαξαν οι ουκρανικές και οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις σκοτώθηκαν συνολικά έξι άμαχοι, τρεις στη Ρωσία (στην περιφέρεια Κουρσκ), ισάριθμοι στην Ουκρανία (στις περιφέρειες Σούμι και Ντονέτσκ).

Σφοδρές μάχες με πυρά πυροβολικού και αεροπορικούς βομβαρδισμούς

Σε σημερινή ανακοίνωσή τους στο Telegram, οι ουκρανικές δυνάμεις αναφέρουν πως απώθησαν στον τομέα του Κουρσκ ρωσικές επιθέσεις και πως δέχθηκαν πυρά από ρωσικό πυροβολικό, καθώς και αεροπορικούς βομβαρδισμούς.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης του Κουρσκ, Αλεξάντρ Χινστάιν, δήλωσε επίσης σήμερα πως οι δυνάμεις του Κιέβου επιτέθηκαν σε δεύτερο ενεργειακό υποσταθμό ενώ χθες, Δευτέρα, υπέστη ζημιές υποσταθμός ενέργειας στο Ριλσκ.

«Αγαπητοί κάτοικοι, ο εχθρός, στην επιθανάτια αγωνία του, συνεχίζει να εξαπολύει πλήγματα εναντίον του εδάφους μας», ανέφερε ο Χινστάιν μέσω του Telegram.

«Ο εχθρός ανατίναξε γέφυρες με ρουκέτες στη διάρκεια της νύκτας και εξαπέλυσε το πρωί επίθεση με τεθωρακισμένες μονάδες», ανέφερε σήμερα στο Telegram ο ρώσος πολεμικός μπλόγκερ «RVvoenkor».

«Τα οχήματα καθαρισμού ναρκοπεδίων άρχισαν να ανοίγουν περάσματα στα ναρκοπέδια και ακολουθούσαν τεθωρακισμένα οχήματα με στρατεύματα. Στα σύνορα διεξάγεται σφοδρή μάχη» γράφει χαρακτηριστικά.

Ο επικεφαλής της περιοχής Γκλούσκοβο στο Κουρσκ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, Πάβελ Ζολοταριόφ, έγραψε στο Telegram ότι κάτοικοι οικισμών απομακρύνονται προς ασφαλέστερες περιοχές.

«Τις περασμένες 24 ώρες, υπήρξε αύξηση των επιθέσεων από εχθρικά drones», έγραψε ο Ζολοταριόφ.

«Υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίσθηκαν, σπίτια και εγκαταστάσεις πολιτικών υποδομών καταστράφηκαν».

Ο Πάβελ Ζολοταριόφ δεν έκανε γνωστά στοιχεία ούτε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις απώλειες.

Το Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες από ανεξάρτητη πηγή.

Πηγή: skai.gr

