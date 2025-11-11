Στιγμές απόλυτου πανικού και τρόμου έζησαν σήμερα 55 τουρίστες – επιβάτες κρουαζιέρας - στον Άγιο Δομίνικο, στην Καραϊβική, οι οποίοι αποφάσισαν να κάνουν μία ημερήσια κρουαζιέρα με ένα καταμαράν, μήκους 12 μέτρων.

Ενώ το πλοίο ανοίχτηκε από το λιμάνι του Εμπάτ, γεμάτο επιβάτες, ξαφνικά άρχισε να παίρνει νερό και πολύ γρήγορα βυθίστηκε.

Όλοι οι επιβάτες, ανάμεσά τους ηλικιωμένοι και παιδιά, βρέθηκαν στην … αφιλόξενη θάλασσα της Καραϊβικής, να κολυμπούν πανικόβλητοι, με τον φόβο των καρχαριών.

Το καταμαράν βυθίστηκε πριν προλάβει να φτάσει βοήθεια. Το Λιμενικό του Αγίου Δομίνικου έφτασε στη συνέχεια στην περιοχή και περισυνέλλεξε σώους αλλά σοκαρισμένους όλους τους ναυαγούς.

Οι αρχές δήλωσαν ότι το σκάφος υπέστη «εσωτερική ζημιά στο κύτος», η οποία προκάλεσε την διαρροή και ότι «Το Ναυτικό της Δομινικανής Δημοκρατίας συνεργάζεται στενά με τις τοπικές αρχές για να εντοπίσει τους υπεύθυνους και να λάβει μέτρα για να αποτρέψει την επανάληψη ενός τέτοιου περιστατικού».

