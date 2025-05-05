Telegraph: Απετράπη «ιρανικό» τρομοκρατικό χτύπημα στη Βρετανία  

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Συναγερμός σήμανε στη Βρετανία το Σαββατοκύριακο, καθώς οι αρχές απέτρεψαν την τελευταία στιγμή τρομοκρατικό χτύπημα που φέρεται να σχεδίαζαν Ιρανοί. Σύμφωνα με πληροφορίες της Telegraph, η επίθεση βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο και στόχευε ένα «συγκεκριμένο χώρο».

Στο πλαίσιο αντιτρομοκρατικής επιχείρησης που η Υπουργός Εσωτερικών, Υβέτ Κούπερ, χαρακτήρισε ως μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών, συνελήφθησαν πέντε άνδρες το Σάββατο σε διάφορες περιοχές της Αγγλίας. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται τέσσερις Ιρανοί υπήκοοι.

Οι φόβοι των αρχών επικεντρώνονταν στην επικείμενη επίθεση σε έναν συγκεκριμένο στόχο, η φύση του οποίου δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί επίσημα. Ωστόσο, το βράδυ της Κυριακής, φούντωσαν οι εικασίες ότι ο στόχος θα μπορούσε να ήταν μια συναγωγή ή κάποιος άλλος χώρος που συνδέεται με την εβραϊκή κοινότητα.

Σε μια παράλληλη επιχείρηση στο Λονδίνο, η αντιτρομοκρατική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ακόμη Ιρανών ανδρών. Οι αρχές εξέφρασαν φόβους ότι οι συγκεκριμένοι άνδρες θα επιχειρούσαν να διαφύγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο ή να καταστρέψουν κρίσιμα στοιχεία μετά από προηγούμενες εφόδους. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν βάσει του νόμου για την Εθνική Ασφάλεια, ο οποίος επιτρέπει την κράτηση υπόπτων για εμπλοκή σε «απειλητικές δραστηριότητες από ξένη δύναμη».

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε την Κυριακή ότι βρίσκεται σε διαδικασία διερεύνησης για να διαπιστώσει εάν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για το κοινό.

Η Υπουργός Εσωτερικών, Υβέτ Κούπερ, σε δήλωσή της τόνισε τη σοβαρότητα των επιχειρήσεων, λέγοντας: «Αυτές ήταν δύο σημαντικές επιχειρήσεις που αντικατοπτρίζουν μερικές από τις μεγαλύτερες αντικρατικές απειλές και επιχειρήσεις κατά της τρομοκρατίας που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια».

Ερωτηθείσα για πιθανές διασυνδέσεις με το ιρανικό κράτος, είπε: «Πρόκειται για σημαντικές επιχειρήσεις και η συνεχιζόμενη έρευνα είναι εξαιρετικά σημαντική και φυσικά περιλαμβάνει Ιρανούς υπηκόους και στις δύο περιπτώσεις. Υποστηρίζουμε την αστυνομία και τις υπηρεσίες ασφαλείας στις έρευνες που διεξάγουν και στις αξιολογήσεις ασφαλείας που κάνουν».

Σοκαριστικά πλάνα που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν την έφοδο ένοπλων αστυνομικών σε ένα σπίτι στην πόλη Ρότσντεϊλ. Γείτονες περιέγραψαν άνδρες με μάσκες και όπλα να οδηγούν έναν άνδρα χωρίς μπλούζα έξω από το σπίτι, διατάζοντάς τον να πέσει στο έδαφος:

CTSFO’s and SF arresting Iranian terror suspects in Rochdale yesterday. pic.twitter.com/lgZdrxqzYM — Skipper (@__theskipper__) May 4, 2025

Την Κυριακή το βράδυ, υπήρξαν εκκλήσεις προς τους Εργατικούς να απαγορεύσουν το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν.

Ο Luke Akehurst, βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, δήλωσε: «Αυτό προσθέτει στην επείγουσα ανάγκη να τεθεί εκτός νόμου το IRGC ως τρομοκρατική οργάνωση. Οι Εργατικοί ζητήσαμε την απαγόρευση του IRGC όταν ήμασταν στην αντιπολίτευση. Προτρέπω τους υπουργούς να ενεργήσουν για την απαγόρευση αυτής της επικίνδυνης ιρανικής οργάνωσης τώρα».

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε σύμφωνα με την Telegraph ότι δεν θα κάνει εικασίες για την απαγόρευση ή όχι του IRGC.

Πηγή: skai.gr

