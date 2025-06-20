Λογαριασμός
Η στιγμή που το Iron Dome αναχαιτίζει πύραυλο του Ιράν πάνω από το Τελ Αβίβ - Δείτε βίντεο

Σε κρίσιμη φάση η σύγκρουση των δύο δυνάμεων - Το Ισραήλ σφυροκοπά δομές του Ιράν και το Ιράν έχει βρει τρόπο να «τρυπά» την αμυντική ομπρέλα του Ισραήλ

Iron Dome

Βαρύ είναι πλέον το τίμημα και για τις δύο πλευρές στη σύγκρουση του Ισραήλ με το Ιράν, καθώς οι μεν Ισραηλινοί σφυροκοπούν με την αεροπορία τους, οι δε Ιρανοί εκτοξεύουν δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους, βρίσκοντας τα τελευταία 24ωρα τον τρόπο να «τρυπούν» την αμυντική ασπίδα.

Παρόλα αυτά, το Iron Dome εξακολουθεί να εξουδετερώνει τους περισσότερους βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύει το Ιράν, παραμένοντας ένα εξαιρετικό αμυντικό σύστημα.

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις σημερινές εξελίξεις στον πόλεμο του Ισραήλ με το Ιράν

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που δύο αντιεροπορικά του Iron Dome εντοπίζουν και αναχαιτίζουν βαλλιστικό πύραυλο του Ιράν πάνω από το Τελ Αβίβ: 

Δείτε το βίντεο: 

Πηγή: skai.gr

