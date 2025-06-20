«Η Ρωσία δεν επιδιώκει τη συνθηκολόγηση της Ουκρανίας αλλά επιθυμεί την αναγνώριση της πραγματικότητας στο πεδίο», δήλωσε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS. «Οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί είναι ένας λαός, και υπό αυτή την έννοια ολόκληρη η Ουκρανία είναι δική μας», τόνισε ο Πούτιν και πρόσθεσε: «Ποτέ δεν αμφισβητήσαμε το δικαίωμα της Ουκρανίας για κυριαρχία. Αναγκαζόμαστε να δημιουργήσουμε ζώνη ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων με την Ουκρανία», δήλωσε ο Πούτιν. Οι ουκρανικές δυνάμεις διέπραξαν εγκλήματα κατά του άμαχου πληθυσμού στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας», ισχυρίστηκε ακόμη ο Ρώσος πρόεδρος.

«Δεν έχουμε αποσοτλή να αναλάβουμε τον έλεγχο της ουκρανικής πόλης Σούμι, αλλά δεν το αποκλείω», δήλωσε ο Πούτιν και σημείωσε ότι η Ουκρανία δημιουργεί απειλές για τη Ρωσία.

«Δεν έχουμε καμία απόδειξη ότι η Ουκρανία πρόκειται να χρησιμοποιήσει βρόμικη βόμβα εναντίον της Ρωσίας», τόνισε ο Πούτιν και προειδοποίησε ότι «αν η Ουκρανία χρησιμοποιήσει ποτέ της μια βρόμικη βόμβα εναντίον της Ρωσίας, θα ήταν πιθανότατα το τελευταίο της λάθος».

Πούτιν για σύγκρουση Ιράν - Ισραήλ

Παράλληλα, ο Πούτιν εξέφρασε την ελπίδα ότι οι απειλές κατά του Ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ δεν θα υπερβούν τη ρητορική. «Πιστεύω ότι μπορεί να βρεθεί λύση για τη σύγκρουση Ιράν - Ισραήλ. Δεν επιδιώκουμε διαμεσολάβηση, αλλά προτείνουμε ιδέες για τη σύγκρουση. βρισκόμαστε σε καθημερινή επαφή με τους Ιρανούς φίλους μας, θα ήθελα να υλοποιηθούν οι ιδέες μας.

Ερωτηθείς αν η Ρωσία είναι αναξιόπιστη επειδή δεν βοηθά το Ιράν, ο Πούτιν απάντησε ότι «όσοι λένε τέτοια πράγματα είναι προβοκάτορες. Υποστηρίζουμε το Ιράν στον αγώνα του για τα νόμιμα συμφέροντά του, συμπεριλαμβανομένης της ειρηνικής πυρηνικής ενέργειας». «Συνεχίζουμε τις εργασίες στον πυρηνικό σταθμό του Bushehr, δεν εκκενώνουμε το προσωπικό από εκεί. Ο Τραμπ υποσχέθηκε να υποστηρίξει τα νόμιμα αιτήματά μας για την ασφάλεια του προσωπικού στο Bushehr[.

Στο μεταξύ, ερωτηθείς για το αν ανησυχεί ότι οδεύουμε προς τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, ο Ρώσος πρόεδρος παραδέχθηκε ότι ανησυχεί για την απειλή ενός Γ' Π.Π.

Πηγή: skai.gr

