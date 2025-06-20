Ο καναδικός γίγαντας της πορνογραφίας Aylo αποκατέστησε την πρόσβαση στο Pornhub, το YouPorn και το Redtube στη Γαλλία, αφού είχε μπλοκάρει την πρόσβαση στις ιστοσελίδες για σχεδόν τρεις εβδομάδες σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις απαιτήσεις επαλήθευσης ηλικίας, επιβεβαίωσε εκπρόσωπος στο Politico.

Η απόφαση της Aylo έρχεται μετά τη σημαντική νομική νίκη της βιομηχανίας πορνό τη Δευτέρα, όταν ένα γαλλικό δικαστήριο έκρινε ότι οι εγχώριες αρχές δεν μπορούν να επιβάλουν αυτές τις απαιτήσεις σε εταιρείες που εδρεύουν σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αίροντας τις υποχρεώσεις. Σημειώνεται ότι ευρωπαϊκά κεντρικά γραφεία της Aylo βρίσκονται στην Κύπρο.

Η εταιρεία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η απόφαση του δικαστηρίου «παρέχει την ευκαιρία να επανεξεταστούν πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις εν αναμονή της θέσης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Η δήλωση επανέλαβε επίσης την πίεση της Aylo για επαλήθευση της ηλικίας μέσω συσκευής σε αντίθεση με την επαλήθευση μέσω ιστότοπου.

Το ζήτημα της προστασίας των παιδιών στον ψηφιακό τομέα βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας για πολλές χώρες της ΕΕ, αλλά η Γαλλία τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για την αποτροπή της πρόσβασης ανηλίκων σε επιβλαβές διαδικτυακό υλικό. Ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Κλάρα Σαπάζ πιέζουν για ένα πανευρωπαϊκό όριο ηλικίας 15 ετών στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι πορνογραφικές ιστοσελίδες έλαβαν προθεσμία έως τις 7 Ιουνίου για να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες σχετικά με την επαλήθευση ηλικίας, αλλά η Aylo επέλεξε να μπλοκάρει εντελώς τις δραστηριότητές της στη Γαλλία, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα παραβιάζουν την ιδιωτικότητα των ανθρώπων.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου.

Πηγή: skai.gr

