Στους 27 ανέρχονται πλέον οι επιβεβαιωμένοι νεκροί από τις πλημμύρες στο Τέξας. Ανάμεσά τους υπάρχουν εννέα παιδιά, την ίδια στιγμή που εξακολουθούν να αγνοούνται το 20 κορίτσια από την κατασκήνωση.

Οι πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή του Τέξας βρήκε απροετοίμαστους τόσο τους κατοίκους όσο και τις αρχές, γεγονός που συνετέλεσε καθοριστικά στο μέγεθος της τραγωδίας που διαδραματίζεται.

Τα νερά μπήκαν απότομα σε σπίτια και σε εγκαταστάσεις, παρασύροντας τους πάντες και τα πάντα στο πέρασμά τους.

Ο τελευταίος απολογισμός των αμερικανικών αρχών δίνει 27 νεκρούς, οι 18 εκ των οποίων είναι ενήλικες και οι υπόλοιποι εννιά ανήλικοι.

⭕️ UPDATE; 2025 TEXAS FLOODS According to @GlobalReportX -



NOW: “in News press conference, it has been confirmed that 18 adults have died and 9 children have died in the floods, over 850 water rescues, 8 injured — at least 27 missing from camp mystic, several others missing.” pic.twitter.com/bOJnHHP4cw — INTERCEPT⭕R ᴼˢᴵᴺᵀ/ ᴹᵃʳᵏᵉᵗˢ (@InterceptorNews) July 5, 2025

Επιπλέον, αναζητούνται τουλάχιστον 27 κορίτσια από την κατασκήνωση στο Κέρβιλ, καθώς και ακαθόριστος αριθμός ατόμων από διάφορα σημεία που επλήγησαν.

Σε δήλωσή του ο αντιπορόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, τόνισε ότι βρίσκεται κοντά και συμπάσχει με όσους έχουν επηρεαστεί από την καταστροφή, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του Μελάνια, προσέυχονται για τους αγνοούμενους και τις οικογένειες των θυμάτων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι στο σημείο σπεύδει η γραμματέας εσωτερικής ασφάλειας, Κρίστι Νοέμ, προκειμένου να αναλάβει τον συντονισμό των επιχειρήσεων για τον εντοπισμό των αγνοουμένων παιδιών και ενηλίκων.

Την ίδια στιγμή, πολλές εγκαταστάσεις κατασκηνώσεων παραμένουν χωρίς βοήθεια, καθώς οι δρόμοι είναι αποκλεισμένοι λόγω των καταστροφών και των φερτών υλικών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες στην περιοχή. «Έχουμε πολλές κατασκηνώσεις που δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση, καθώς οι δρόμοι είναι κατεστραμμένοι», δήλωσε ένας από τους επικεφαλής των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, τουλάχιστον 850 άνθρωποι έχουν διασωθεί, εκ των οποίων οι οκτώ ήταν τραυματισμένοι.

Ο σερίφης του της περιοχής δήλωσε ότι οι προσπάθειες εντοπισμού θα συνεχιστούν μέχρι να βρεθούν όλοι οι αγνοούμενοι, όποια και αν είναι η κατάστασή τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.