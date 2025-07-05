Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Μοσάντ επιβεβαίωσε ότι ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ είναι ζωντανός - Νεκρός ο διοικητής της «Radwan Force» στον Λίβανο

«Το επαναλαμβάνουμε. Είναι ζωντανός», ανέφερε η Μοσάντ - Ο IDF έπληξε με πύραυλο το όχημα του διοικητή της Radwan Forces στον Λίβανο

Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ

Τις φήμες που ήθελαν τον θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ να είναι νεκρός διέψευσε η ισραηλινή Μοσάντ, δηλώνοντας, στον αντίποδα, επίσήμως, ότι έχει επιβεβαιώσει πως είναι ακόμα ζωντανός.

«Το επαναλαμβάνουμε. Είναι ζωντανός», δήλωσε η Μοσάντ, απαντώντας στις φήμες που είχαν αρχίσει να εξαπλώνονται για τη ζωή του Ιρανού θρησκευτικού ηγέτη.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, ο IDF ανακοίνωσε την «εξουδετέρωση» του επικεφαλής της Radwan Forces (μονάδα κρούσης της Χεζμπολάχ) μετά από ειδική επιχείρηση στον Λίβανο.

Όπως έγινε γνωστό, ο επικεφαλής της Δύναμης χτύπηθηκε ενώ επέβαινε στο όχημά του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ Μοσάντ Ισραήλ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark