Τις φήμες που ήθελαν τον θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ να είναι νεκρός διέψευσε η ισραηλινή Μοσάντ, δηλώνοντας, στον αντίποδα, επίσήμως, ότι έχει επιβεβαιώσει πως είναι ακόμα ζωντανός.
«Το επαναλαμβάνουμε. Είναι ζωντανός», δήλωσε η Μοσάντ, απαντώντας στις φήμες που είχαν αρχίσει να εξαπλώνονται για τη ζωή του Ιρανού θρησκευτικού ηγέτη.
Την ίδια στιγμή, ωστόσο, ο IDF ανακοίνωσε την «εξουδετέρωση» του επικεφαλής της Radwan Forces (μονάδα κρούσης της Χεζμπολάχ) μετά από ειδική επιχείρηση στον Λίβανο.
Όπως έγινε γνωστό, ο επικεφαλής της Δύναμης χτύπηθηκε ενώ επέβαινε στο όχημά του.
- Τραγωδία στο Τέξας από τις ξαφνικές πλημμύρες: 24 νεκροί, αγωνία για την τύχη των κοριτσιών που αγνοούνται- «Δεν υπήρξε προειδοποίηση»
- Συνεχίζεται το κυνήγι των δημάρχων της αντιπολίτευσης στην Τουρκία - Ακόμη τρεις συλλήψεις
- Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε αεροπορική στρατιωτική βάση στη Ρωσία
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.