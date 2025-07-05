Τις φήμες που ήθελαν τον θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ να είναι νεκρός διέψευσε η ισραηλινή Μοσάντ, δηλώνοντας, στον αντίποδα, επίσήμως, ότι έχει επιβεβαιώσει πως είναι ακόμα ζωντανός.

«Το επαναλαμβάνουμε. Είναι ζωντανός», δήλωσε η Μοσάντ, απαντώντας στις φήμες που είχαν αρχίσει να εξαπλώνονται για τη ζωή του Ιρανού θρησκευτικού ηγέτη.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, ο IDF ανακοίνωσε την «εξουδετέρωση» του επικεφαλής της Radwan Forces (μονάδα κρούσης της Χεζμπολάχ) μετά από ειδική επιχείρηση στον Λίβανο.

Όπως έγινε γνωστό, ο επικεφαλής της Δύναμης χτύπηθηκε ενώ επέβαινε στο όχημά του.

