Νέο πλήγμα για τον Σάντσεθ: Καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση στο PSOΕ

Σοβαρό πλήγμα στις προσπάθειες του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ να ανασυντάξει την κυβέρνηση του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE), έπειτα από σκάνδαλα διαφθοράς που απειλούν τη συνοχή της κυβέρνησής του, προκάλεσε η παραίτηση υψηλόβαθμου στελέχους του κόμματος εξαιτίας καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση.

Ο Σάντσεθ ήλπιζε πως η συνεδρίαση της ομοσπονδιακής επιτροπής του PSOE το περασμένο Σαββατοκύριακο θα λειτουργούσε ως σημείο επανεκκίνησης μετά από εβδομάδες κρίσεων, οι οποίες έχουν πλήξει σοβαρά το προφίλ του κόμματος.

Ωστόσο, οι προσδοκίες του διαψεύστηκαν αργά το βράδυ της Παρασκευής, όταν το διαδικτυακό μέσο elDiario.es δημοσίευσε καταγγελίες εργαζομένων του κόμματος για περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης από τον Φρανθίσκο Σαλαθάρ, επικεφαλής του τομέα θεσμικού συντονισμού στο Μέγαρο Μονκλόα – την επίσημη έδρα του πρωθυπουργού.

Ο Σαλαθάρ ανακοίνωσε το Σάββατο την αποχώρησή του τόσο από τη θέση του όσο και από τον νέο ρόλο του αναπληρωτή γραμματέα Οργανωτικού του PSOE, που είχε αναλάβει.

Μιλώντας στο elDiario, αρνήθηκε οποιαδήποτε κατηγορία σχολιάζοντας μάλιστα πως… «σπάει το κεφάλι του» αλλά δεν μπορεί να θυμηθεί κάτι που να δικαιολογεί τέτοιες καταγγελίες.

«Αναρωτιέμαι αν είπα κάτι ακατάλληλο, αλλά δε βρίσκω τίποτα», είπε χαρακτηριστικά.

Κυβερνητικές πηγές επιβεβαίωσαν ότι έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα, αν και δεν έχουν κατατεθεί επίσημες καταγγελίες μέχρι στιγμής.

Ο Πέδρο Σάντσεθ, σε νέες δηλώσεις του το Σάββατο, ζήτησε συγγνώμη για το λάθος του να δείξει εμπιστοσύνη σε πρόσωπα τα οποία – όπως είπε – δεν την άξιζαν.

«Έκανα λάθος που εμπιστεύτηκα ανθρώπους που δεν το άξιζαν, αλλά δε θα υποχωρήσουμε από τον στόχο της δημοκρατικής ανανέωσης», τόνισε.

Απαντώντας στις πιέσεις για πρόωρες εκλογές, ο Σάντσεθ ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί.

«Ο καπετάνιος δεν εγκαταλείπει το τιμόνι όταν η θάλασσα αγριεύει. Μένει εκεί για να οδηγήσει το πλοίο στο λιμάνι», είπε.

Αξίζει να σημειωθε πως η παραίτηση Σαλαθάρ έρχεται λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη του στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού και πρώην γραμματέα Οργανωτικού του PSOE, Σάντος Θερδάν, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση κατόπιν ενδείξεων για εμπλοκή σε υπόθεση δωροδοκιών που σχετίζεται με δημόσια έργα.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από δημοσιοποίηση υλικού που καταγράφει συνομιλίες του Θερδάν με τον πρώην υπουργό Μεταφορών, Χοσέ Λουίς Άβαλος, και τον συνεργάτη του, Κόλντο Γκαρθία, οι οποίοι επίσης ερευνώνται.

Στο στόχαστρο των ερευνών βρίσκονται επιπλέον η σύζυγος και ο αδερφός του πρωθυπουργού, οι οποίοι αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Παράλληλα, πρώην στέλεχος του PSOE φέρεται να συμμετείχε σε απόπειρα συκοφάντησης του οργανισμού Guardia Civil που ερευνά τις υποθέσεις.

«Δεν έχει καμία αξιοπιστία. Ο δήθεν αγώνας του ενάντια στη διαφθορά και τον σεξισμό είναι καθαρό θεαθήναι», ανέφεραν πηγές του PP, δηλαδή του Λαϊκού Κόμματος που είναι η Αξιωματική Αντιπολίτευση στη χώρα.

Με βάση το τοπίο που διαμορφώνεται, εσωτερικές πιέσεις για πρόωρες εκλογές φαίνεται πως αρχίζουν να προκύπτουν εντός του PSOE.

Πηγή: skai.gr

