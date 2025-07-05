Λογαριασμός
Βρετανία: Ανακοίνωσε την αποκατάσταση των σχέσεων με τη Συρία

«Είναι προς τα συμφέροντά μας η υποστήριξη της νέας κυβέρνησης», δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι

Ντέιβιντ Λάμι

Η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα ότι προχωρεί σε αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεών της με τη Συρία, καθώς ο υπουργός των Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι επισκέπτεται τη Δαμασκό.

“Υπάρχει μία ανανεωμένη ελπίδα για το λαό της Συρίας. Η Βρετανία αποκαθιστά τις (διμερείς) διπλωματικές σχέσεις επειδή είναι προς τα συμφέροντά μας η υποστήριξη της νέας κυβέρνησης προκειμένου να υλοποιήσει τη δέσμευσή της για την οικοδόμηση ενός σταθερού, πιο ασφαλούς μέλλοντος ευημερίας για όλους τους Σύριους”, ανέφερε σε μία ανακοίνωσή του ο Λάμι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Βρετανία Συρία
