Βρετανία: Ανακοίνωσε την αποκατάσταση των σχέσεων με τη Συρία

Η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα ότι προχωρεί σε αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεών της με τη Συρία, καθώς ο υπουργός των Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι επισκέπτεται τη Δαμασκό.

“Υπάρχει μία ανανεωμένη ελπίδα για το λαό της Συρίας. Η Βρετανία αποκαθιστά τις (διμερείς) διπλωματικές σχέσεις επειδή είναι προς τα συμφέροντά μας η υποστήριξη της νέας κυβέρνησης προκειμένου να υλοποιήσει τη δέσμευσή της για την οικοδόμηση ενός σταθερού, πιο ασφαλούς μέλλοντος ευημερίας για όλους τους Σύριους”, ανέφερε σε μία ανακοίνωσή του ο Λάμι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

