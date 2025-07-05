Βρετανία: Ανακοίνωσε την αποκατάσταση των σχέσεων με τη Συρία

Η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα ότι προχωρεί σε αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεών της με τη Συρία, καθώς ο υπουργός των Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι επισκέπτεται τη Δαμασκό.
“Υπάρχει μία ανανεωμένη ελπίδα για το λαό της Συρίας. Η Βρετανία αποκαθιστά τις (διμερείς) διπλωματικές σχέσεις επειδή είναι προς τα συμφέροντά μας η υποστήριξη της νέας κυβέρνησης προκειμένου να υλοποιήσει τη δέσμευσή της για την οικοδόμηση ενός σταθερού, πιο ασφαλούς μέλλοντος ευημερίας για όλους τους Σύριους”, ανέφερε σε μία ανακοίνωσή του ο Λάμι.
- Ισπανία: Νέο πλήγμα για τον Σάντσεθ - Καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση στο κόμμα του
- Η Μοσάντ επιβεβαίωσε ότι ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ είναι ζωντανός - Νεκρός ο διοικητής της «Radwan Force» στον Λίβανο
- Τραγωδία στο Τέξας από τις ξαφνικές πλημμύρες: 24 νεκροί, αγωνία για την τύχη των κοριτσιών που αγνοούνται- «Δεν υπήρξε προειδοποίηση»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.