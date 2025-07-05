Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στο Τέξας, μετά τις ξαφνικές πλημμύρες που σημειώθηκαν και κόστισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 24 ανθρώπους ενώ πολλά κορίτσια από μια χριστιανική θερινή κατασκήνωση αγνοούνται. Οι αρχές ανακοίνωσαν το βράδυ της Παρασκευής ότι αγνοούνται 23 με 25 άνθρωποι από το Camp Mystic στην κομητεία Κερ στο Τέξας.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Μέχρι στιγμής, σε όλη την κομητεία Κερ του Τέξας, περισσότεροι από 230 άνθρωποι έχουν διασωθεί ή έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους, ανέφεραν οι αρχές. Πολλοί από αυτούς έχουν διασωθεί με ελικόπτερο, καθώς σε ορισμένα μέρη οι έντονες βροχοπτώσεις συνεχίζονται.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αιφνιδιάστηκαν από την έντονη νεροποντή που προκάλεσε ξαφνικές πλημμύρες στο Τέξας την Παρασκευή.

Ο Νιμ Κιντ, επικεφαλής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών του Τέξας, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή το βράδυ ότι η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (NWS) «δεν προέβλεψε την ποσότητα της βροχής που είδαμε».Παράλληλα, δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση καθώς η στάθμη του ποταμού Γουαδελούπη ανέβηκε στα 7,9 μέτρα σε λιγότερο από μία ώρα και οι πλημμύρες που ακολούθησαν παρέσυραν κινητά σπίτια, οχήματα και εξοχικές κατοικίες όπου οι άνθρωποι περνούσαν το Σαββατοκύριακο.

Αρκετές κομητείες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όπου αρκετοί δρόμοι έχουν πλημμυρίσει και οι τηλεφωνικές γραμμές έχουν διακοπεί.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την τραγωδία «σοκαριστική» και «τρομακτική», ενώ ο Λευκός Οίκος δεσμεύτηκε για πρόσθετη βοήθεια.

Ο αντικυβερνήτης του Τέξας, Νταν Πάτρικ, δήλωσε: «Μέσα σε 45 λεπτά, η στάθμη του ποταμού Γουαδελούπη ανέβηκε κατά 26 πόδια και προκλήθηκε μια καταστροφική πλημμύρα, η οποία μας στέρησε περιουσίες και δυστυχώς ζωές».

UPDATE: There are now multiple reports that heartbreakingly the bodies of multiple children from Camp Mystic have now been recovered from the floods@nicksortor reports from on the ground in Texas as these tragic developments unfold in Texas.#Texas #Floods pic.twitter.com/8LApkdojft — Chyno News (@ChynoNews) July 5, 2025

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, με τη συμμετοχή ελικοπτέρων, drones και σκαφών, θα συνεχιστούν μέχρι να εντοπιστούν όλοι.

Ο ανώτερος αξιωματούχος της κομητείας Κερ, ο δικαστής Ρομπ Κέλι, ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου γιατί οι καταυλισμοί κατά μήκος του ποταμού Γουαδελούπη δεν είχαν εκκενωθεί εκ των προτέρων. «Δεν ξέραμε ότι ερχόταν αυτή η πλημμύρα. Να είστε σίγουροι, κανείς δεν ήξερε ότι ερχόταν αυτού του είδους η πλημμύρας», είπε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «δεν έχουμε σύστημα προειδοποίησης» στην περιοχή. Ο Κέλι πρόσθεσε ότι αυτό που συνέβη την Παρασκευή ξεπέρασε κατά πολύ μια πλημμύρα που σημειώθηκε το 1987, η οποία σκότωσε 10 εφήβους σε λεωφορείο εκκλησιαστικής κατασκήνωσης κοντά στην πόλη Κόμφορτ, νότια της κομητείας Κερ.

Μερικοί γονείς έχουν δημοσιεύσει φωτογραφίες των παιδιών τους στο διαδίκτυο με την ελπίδα να λάβουν οποιαδήποτε πληροφορία για το πού βρίσκονται. Νωρίτερα την Παρασκευή, οι μητέρες δύο κατασκηνωτών δήλωσαν στο CNN ότι περίμεναν με αγωνία να μάθουν πού βρίσκονται οι κόρες τους.

