Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι, με κάποιες εξαιρέσεις, θα αποκλείσει τις εταιρείες της ΕΕ από τις μεγάλες δημόσιες παραγγελίες ιατρικού εξοπλισμού, απαντώντας στους αντίστοιχους περιορισμούς που έχουν επιβάλει οι Βρυξέλλες στις κινεζικές εταιρείες.

«Η συμμετοχή εταιρειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εξαιρουμένων των εταιρειών ευρωπαϊκής ιδιοκτησίας που είναι εγκατεστημένες στην Κίνα) θα πρέπει να αποκλείεται», όταν η παραγγελία υπερβαίνει τα 45 εκατομμύρια γιουάν (5,3 εκατομμύρια ευρώ), ανέφερε σε ανακοίνωσή του το κινεζικό υπουργείο Οικονομικών.

Η Κίνα θα περιορίσει επίσης τις εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων από άλλες χώρες εφόσον περιέχουν εξαρτήματα κατασκευασμένα στην ΕΕ όταν η αξία τους υπερβαίνει το 50% της αξίας του συμβολαίου, πρόσθεσε το υπουργείο Οικονομικών.

Τα μέτρα τίθενται σε ισχύ σήμερα.

Στα τέλη Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποκλείσει τις κινεζικές εταιρείες από τις δημόσιες παραγγελίες για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού αξίας άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ, σε αντίποινα για τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε ευρωπαϊκές εταιρείες στην κινεζική αγορά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.