Το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο στις ΗΠΑ (NHC) ανακοίνωσε σήμερα, Κυριακή ότι η τροπική καταιγίδα Σαντάλ έφτασε στις ακτές και τώρα κινείται προς το εσωτερικό της ανατολικής πολιτείας της Νότιας Καρολίνας.

Η τροπική καταιγίδα συνοδεύεται από ανέμους με ταχύτητα 150 χιλιομέτρων σύμφωνα με το NHC και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 113 χιλιομέτρων δυτικά-νοτιοδυτικά του Τσάρλεστον, την πιο πολυπληθή πόλη της Νότιας Καρολίνας.

Η Σαντάλ αναμένεται ότι θα κινηθεί προς τα βόρεια και μετά βορειοανατολικά κατά το επόμενο 24ωρο, σύμφωνα με το NHC.

Εκτιμάται ότι θα αποκλιμακωθεί η ένταση των καιρικών φαινομένων, υπό την απειλή ξαφνικών πλημμυρών, σύμφωνα με το NHC.

Οι νέες αυτές προειδοποιήσεις έρχονται μετά τις φονικές πλημμύρες στο Τέξας όπου τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

