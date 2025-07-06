Οι μεταβαλλόμενες τακτικές επίθεσης της Ρωσίας αναγκάζουν την Ουκρανία να προσαρμοστεί δημιουργώντας μικρότερες αμυντικές γραμμές και κατασκευάζοντας χαμηλά οχυρά λιγότερο ορατά στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που σαρώνουν τον ουρανό. Ωστόσο, η αναδιάρθρωση αυτή υπονομεύεται από μια χαοτική προσέγγιση στην ενίσχυση των πρώτων γραμμών, με τους τοπικούς διοικητές να χρησιμοποιούν πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις.

Η αλλαγή στη στρατηγική οχύρωσης οφείλεται στη Ρωσία που σταματά τις επιθέσεις μεγάλων σχηματισμών που υποστηρίζονται από τεθωρακισμένα οχήματα υπέρ πολύ μικρότερων μονάδων που υποστηρίζονται από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ.

Η Ουκρανία ανταποκρίνεται στις αλλαγές αυτές κατασκευάζοντας οχυρώσεις για ολοένα και μικρότερες μονάδες — από τάγματα περίπου 500 στρατιωτών έως λόχους περίπου 100, και τώρα για διμοιρίες 20 έως 50 στρατιωτών.

«Τώρα βλέπουμε ότι η πιο αποτελεσματική θέση είναι το πολύ ένα απόσπασμα. Και αυτές είναι κυρίως ομάδες χαρακωμάτων, ακόμη και οι λεγόμενες τρύπες αλεπούς, που καθιστούν αδύνατη τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών κρούσης από τον εχθρό. Άλλωστε, τώρα ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ειδικά σε οπτικές ίνες, μπορεί να διαπεράσει οποιαδήποτε τρύπα», δήλωσε ο Αρχηγός του Ουκρανικού Στρατού, Αλεξάντρ Σύρσκι, σε δημοσιογράφους στο Κίεβο στα τέλη Ιουνίου.

Προηγουμένως, τα οχυρά σημεία χρησιμοποιούσαν εκτεταμένα δίκτυα τάφρων μήκους 2 έως 5 χιλιομέτρων. Το νέο σύστημα χρησιμοποιεί μικρότερα οχυρά σημεία με δίκτυα τάφρων μήκους 60 έως 70 μέτρων και εξοπλισμένα με υποχρεωτική κάλυψη κατά των drones. «Αυτά είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν και είναι αποτελεσματικά στην εκτέλεση αποστολών άμυνας, αποτροπής και παροχής ισχύος πυρός, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης FPV drones», δήλωσε ο Ουμέροφ.

Πίσω από αυτήν την άμυνα στην πρώτη γραμμή, η Ουκρανία συνεχίζει να κατασκευάζει δύο επιπλέον γραμμές που περιλαμβάνουν τετράεδρα από σκυρόδεμα, που ονομάζονται επίσης «δόντια του δράκου», για την απομάκρυνση τεθωρακισμένων οχημάτων, ναρκοπέδια, ξύλινα και τσιμεντένια χαρακώματα, καλύμματα και δίχτυα κατά των drones.

«Η οχύρωση δεν αφορά μόνο το σκυρόδεμα και τα χαρακώματα — είναι ένα προσαρμοστικό μηχανικό σύστημα που λαμβάνει υπόψη τις τακτικές του εχθρού και εξυπηρετεί πάντα έναν σκοπό: την προστασία των πολεμιστών μας. Παρακολουθούμε τη διαδικασία καθημερινά και ενισχύουμε τις περιοχές όπου χρειάζεται περισσότερο», δήλωσε ο Ουμέροφ.

Παλαιότερα, οι οχυρώσεις κατασκευάζονταν συχνά σε ανοιχτό έδαφος για να εμποδίζουν τις ρωσικές επιθέσεις χρησιμοποιώντας μεγάλο αριθμό τεθωρακισμένων οχημάτων. Τώρα, κατασκευάζονται γύρω από δασικές ζώνες, οι οποίες έχουν καλύτερo καμουφλάζ.

Ποιος χτίζει τι

Η ανώτατη διοίκηση επιμένει ότι ο στρατός κάνει καλή δουλειά στην κατασκευή οχυρώσεων. Η συντριπτική πλειοψηφία των σχεδίων που έχουν ανατεθεί ολοκληρώθηκαν πέρυσι και πάνω από τα μισά από αυτά που είχαν προγραμματιστεί για φέτος έχουν ήδη ολοκληρωθεί, δήλωσε ο Ουμέροφ.

Στο Ντνίπρο, μια πόλη στην κεντρική Ουκρανία όπου υπάρχει συνέργεια μεταξύ του στρατού, των τοπικών αυτοδιοικήσεων και άλλων φορέων, που δρουν από κοινού για να βοηθήσουν με χρήματα, εργαλεία και πόρους, δημιουργήθηκαν σταθερά και γρήγορα τρεις γραμμές άμυνας για να αναχαιτίσουν την προέλαση της Ρωσίας από την περιοχή του Ντόνετσκ.

Αλλά η κατάσταση είναι πολύ πιο τεταμένη στη βορειοανατολική Ουκρανία, όπου η Ρωσία εξαπολύει τώρα μια μεγάλη επίθεση.

«Αυτό που συμβαίνει στις περιοχές του Σούμι και του Χάρκοβο είναι ένα χάος. Σχεδόν κανείς δεν γνωρίζει ποιος είναι υπεύθυνος για τι και ποιος υποτίθεται ότι ελέγχει τη διαδικασία», δήλωσε ο Ρομάν Ποχόριλι, συνιδρυτής της DeepState, μιας ουκρανικής ομάδας OSINT που δημιούργησε έναν διαδικτυακό χάρτη του πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας. Πρόσθεσε ότι η τελευταία ρωσική επίθεση ώθησε τελικά τις ουκρανικές αρχές να επιταχύνουν τις κατασκευαστικές εργασίες.

«Πάντα περιμένουμε μέχρι την τελευταία στιγμή», είπε.

Επέκρινε επίσης την ασυνεπή προσέγγιση της κομητείας στην ενίσχυση των πρώτων γραμμών στην κρίσιμη ζώνη γύρω από τη βορειοανατολική περιοχή του Σούμι.

Το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας έχει την εποπτεία όλων των οχυρώσεων, αλλά αρκετές διαφορετικές οντότητες είναι υπεύθυνες για την κατασκευή και τη συντήρησή τους, ανάλογα με την αμυντική γραμμή: οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας, η Κρατική Υπηρεσία Ειδικών Μεταφορών του Υπουργείου Άμυνας και οι τοπικές στρατιωτικές και πολιτικές διοικήσεις.

Ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμιχάλ δήλωσε τον Ιανουάριο ότι πέρυσι η κυβέρνηση δαπάνησε 930 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή 3.000 αμυντικών σημείων «σε απειλητικές κατευθύνσεις και σε μέρη όπου δεν λαμβάνουν χώρα ενεργές εχθροπραξίες επί του παρόντος».

Έλλειψη στρατευμάτων

Ωστόσο, οποιοδήποτε είδος οχυρωμένης δομής είναι αποτελεσματική μόνο εάν καταλαμβάνεται από επαρκή αριθμό στρατευμάτων, δήλωσε ο Σύρσκι. Παρά τις προσπάθειες κινητοποίησης, το Κίεβο εξακολουθεί να υστερεί αριθμητικά σε σχέση με τη Ρωσία στην πρώτη γραμμή των 1.200 χιλιομέτρων.

«Εάν δεν υπάρχουν στρατιώτες στην οχύρωση ή ο αριθμός τους είναι ανεπαρκής — για παράδειγμα, όταν κατασκευάζεται ένα κανονικό οχυρό, αλλά παραμένουν δύο ή τρεις στρατιώτες σε αυτό — φυσικά, αυτή η οχύρωση δεν παίζει τον ρόλο της», είπε ο Σύρσκι.

Ρώσοι στρατιώτες αναζητούν αδύνατα σημεία στην άμυνα της Ουκρανίας, σύμφωνα με δύο στρατιώτες, οι οποίοι μίλησαν στο Politico υπό τον όρο της ανωνυμίας για να μπορέσουν να μιλήσουν ελεύθερα.

«Όλα εξαρτώνται από τον διοικητή. Αν διατάξει να σκάψουν και να κάνουν ναρκοθέτηση, η περιοχή θα οχυρωθεί γερά. Αν [οι Ρώσοι] δουν τη μονάδα καλά σκαμμένη, θα επιτεθούν στις γειτονικές μονάδες», είπε ένας στρατιώτης.

Δυσαρεστημένοι στρατιώτες

Οι στρατιώτες παραπονιούνται επίσης ότι ο στρατός δεν χρησιμοποιεί σωστά τα κέρδη από το πεδίο της μάχης για να κατασκευάσει χαρακώματα και άλλα εμπόδια για να σταματήσει τις ρωσικές αντεπιθέσεις.

Ουκρανοί στρατιώτες πέρασαν έξι μήνες εντός της ρωσικής περιοχής Κουρσκ, εμποδίζοντας περισσότερους από 60.000 Ρώσους στρατιώτες να προχωρήσουν στην περιοχή Σούμι. Υποστηρίζουν ότι κέρδισαν άφθονο χρόνο για να κατασκευάσουν οι αρχές κατάλληλες οχυρώσεις στην παραμεθόρια ζώνη.

«Δώσαμε χρόνο για να προετοιμάσουμε την περιοχή των συνόρων για τη ρωσική επίθεση. Αλλά δεν τον χρησιμοποίησαν με 100% αποτελεσματικότητα. Προστατευτικά δίχτυα από FPV drones πάνω από τους κύριους δρόμους ανεφοδιασμού άρχισαν να εγκαθίστανται μόλις τον Ιανουάριο, ενώ ήδη δέχονταν τακτικές ρωσικές επιθέσεις με drones», δήλωσε ο Ουκρανός στρατιώτης Άρτεμ Καριάκιν.

Είπε επίσης ότι οι τοπικές αρχές και οι στρατιωτικές μονάδες άρχισαν να σκάβουν καταφύγια στην περιοχή των συνόρων και να εγκαθιστούν τα πρώτα δόντια του δράκου μόλις οι ουκρανικές δυνάμεις υποχωρούσαν από το Κουρσκ.

«Ως αποτέλεσμα, όταν πολλά από τα καταφύγια είχαν ολοκληρωθεί, οι Ρώσοι ήταν ήδη πολύ πιο κοντά και πολλές θέσεις έχασαν τη σημασία τους. Πιστεύω ότι οι υπεύθυνοι για τις οχυρώσεις έχασαν τεράστιο χρόνο και τελικά απέτυχαν στο έργο τους. Το έργο πραγματοποιήθηκε, αλλά με μεγάλες και εξαιρετικά παράλογες καθυστερήσεις», δήλωσε ο Καριάκιν.

Μόνο τον Ιούνιο, ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικής γης, ανέφερε η DeepState, πρόκειται για τον ταχύτερο ρυθμό προέλασης εδώ και πολλούς μήνες.

Πηγή: skai.gr

