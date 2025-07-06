Εκατοντάδες διασώστες έχουν αναπτυχθεί στο κεντρικό Τέξας και δίνουν μάχη με το χρόνο αναζητώντας επιζώντες μετά τις ξαφνικές πλημμύρες που σκότωσαν τουλάχιστον 51 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 43 στην κομητεία Κερ και τριών στην κομητεία Μπερνέτ. Ανάμεσα στα θύματα είναι και 15 παιδιά.

The flooding has reached the San Gabriel river in Georgetown, Texas.



I pass by this river almost every day & it’s so sad to see the damage and loss of life this catastrophe has caused.



Praying for everybody to be safe. Reach out if my team and I can help with supplies and/or… pic.twitter.com/q5fSko3Ka7 July 5, 2025

«Η εργασία συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι να βρεθούν όλοι», υποσχέθηκε ο Λάρι Λέιθα, σερίφης της κομητείας Κερ.

Καθώς οι έρευνες συνεχίζονται για δεύτερη νύχτα, αξιωματούχοι της κομητείας δήλωσαν ότι 27 παιδιά αγνοούνται από μια χριστιανική κατασκήνωση νέων που βρίσκεται κατά μήκος του ποταμού.

Μερικοί γονείς επιβεβαίωσαν τον θάνατο των παιδιών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί περίπου 850 άτομα.

Περίπου 500 διασώστες με τη συνδρομή 14 ελικοπτέρων έχουν κινητοποιηθεί, ενώ η Εθνοφρουρά του Τέξας και η Ακτοφυλακή έχουν στείλει ενισχύσεις. Οι ερευνητές χρησιμοποιούν ελικόπτερα, βάρκες και drones.

Τα καταστροφικά, ορμητικά νερά ανέβηκαν κατά 8 μέτρα στον ποταμό Γουαδελούπη σε μόλις 45 λεπτά πριν από την αυγή της Παρασκευής, παρασύροντας σπίτια και οχήματα. Ωστόσο, ο κίνδυνος δεν είχε τελειώσει καθώς οι βροχές συνέχισαν να πλήττουν κοινότητες έξω από το Σαν Αντόνιο το Σάββατο. Πολλαπλές προειδοποιήσεις για ξαφνικές πλημμύρες παραμένουν σε ισχύ. Οι μετεωρολόγοι έχουν προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να έρθει αντιμέτωπο με περισσότερες πλημμύρες. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) ανέφερε ότι στην περιοχή ενδέχεται να σημειωθούν βροχοπτώσεις από 5 έως 12 εκατοστά το Σάββατο.

Kind person rescues a dog from rising floodwaters in Texas..🐕🐾🥺🙏❤️



📹jessicaarena pic.twitter.com/kFpJp5C7zf — 𝕐o̴g̴ (@Yoda4ever) July 5, 2025

Σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο το απόγευμα, ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, δήλωσε ότι υπέγραψε μια διευρυμένη κήρυξη κατάστασης καταστροφής για την ενίσχυση των προσπαθειών έρευνας. Επισήμανε ότι οι αξιωματούχοι θα είναι αμείλικτοι στο να διασφαλίσουν τον εντοπισμό «κάθε ατόμου που υπήρξε θύμα αυτού του συμβάντος», προσθέτοντας ότι «θα σταματήσουμε όταν ολοκληρωθεί η εργασία».

Οι διασώστες αναζητούν ανθρώπους κατά μήκος του ποταμού Γουαδελούπη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του συνεργάζεται στενά με τις τοπικές αρχές για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης.

This is a nightmare this lady and her bed ridden husband are in a flooded home in Texas and nobody is coming to help them! 😡 pic.twitter.com/Xp2WmiuCDl — Suzie rizzio (@Suzierizzo1) July 5, 2025

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ δήλωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα αναπτύξει την Ακτοφυλακή για να βοηθήσει στις προσπάθειες έρευνας.

Ερημωμένη κατασκήνωση

Μεγάλο μέρος της διάσωσης έχει επικεντρωθεί σε μια μεγάλη χριστιανική θερινή κατασκήνωση κοριτσιών που ονομάζεται Camp Mystic, η οποία βρίσκεται κατά μήκος των όχθων του ποταμού Γουαδελούπη.

Ο αντικυβερνήτης του Τέξας, Νταν Πάτρικ, δήλωσε στην εκπομπή Radio 4 PM του BBC ότι πολλά από τα 27 κορίτσια που αγνοούνται ήταν «κάτω των 12 ετών».

Στον χώρο της κατασκήνωσης, η στάθμη των υδάτων είχε υποχωρήσει χθες Σάββατο, αποκαλύπτοντας το μέγεθος της καταστροφής, με δεκάδες ακινητοποιημένα οχήματα και ξεριζωμένα δέντρα, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Φωτογραφίες από την κατασκήνωση που έρχονται στη δημοσιότητα δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής με κουβέρτες, στρώματα, αρκουδάκια και άλλα αντικείμενα καλυμμένα με λάσπη.

Σε ένα email προς τους γονείς των περίπου 750 κατασκηνωτών, το Camp Mystic ανέφερε ότι εάν δεν έχει επικοινωνήσει απευθείας μαζί τους, το παιδί τους θεωρείται αγνοούμενο.

Ο Μάικλ, 40 ετών, είπε ότι οδήγησε από το Όστιν – την πρωτεύουσα της πολιτείας, περίπου 150 χλμ ανατολικά – το πρωί της Παρασκευής, μόλις πληροφορήθηκε τα νέα, προκειμένου να αναζητήσει την 8χρονη κόρη του. Μέχρι στιγμής έχει βρει μόνο ορισμένα από τα υπάρχοντά της. «Ήμασταν στο Κέρβιλ όλη μέρα χθες, στο κέντρο διαχείρισης κρίσεων. Σήμερα το πρωί, όταν ακούσαμε ότι μπορεί να υπάρχουν επιζώντες εδώ, ο αδερφός μου κι εγώ πήγαμε με φορτηγό, όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε, για να δούμε εάν μπορούσαμε να βρούμε κάτι», αφηγήθηκε.

