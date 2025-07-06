Ο Δαλάι Λάμα γιόρτασε τα 90ά γενέθλιά του σήμερα «ως ένας απλός βουδιστής μοναχός» με μια προσευχή για την ειρήνη, έπειτα από μια εβδομάδα εορτασμών στους πρόποδες των ινδικών Ιμαλαΐων, όπου ζει εξόριστος.

«Είμαι απλώς ένας απλός βουδιστής μοναχός, συνήθως δεν συμμετέχω σε εορτασμούς γενεθλίων», δήλωσε ο Δαλάι Λάμα, ο οποίος χθες Σάββατο είχε σχολιάσει ότι ονειρεύεται ζήσει «άλλα 30 ή 40 χρόνια».

Ντυμένος με την μπορντό ρόμπα του και το κίτρινο μαντήλι του, ο πνευματικός ηγέτης των Θιβετιανών χαμογέλασε στους χιλιάδες πιστούς πριν ξεκινήσει η προσευχή.

Οι ψαλμωδίες των βουδιστών μοναχών αντηχούσαν από το μοναστήρι του Μεκλαουντγκάνζ, προάστιο της Νταραμσάλα στη βόρεια Ινδία, όπου ο Δαλάι Λάμα έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του από το 1959, όταν έφυγε από τη Λάσα του Θιβέτ για να γλιτώσει από την κινεζική καταστολή.

Στη διάρκεια των εορτασμών ο Τενζίν Γκιάτσο, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, δεν κατάφερε να αποφύγει τις συζητήσεις για τον διάδοχό του, καθώς η Κίνα απαιτεί να εγκρίνει το πρόσωπο που θα τον διαδεχθεί.

Ο Δαλάι Λάμα διαβεβαίωσε την Τετάρτη ότι ο θεσμός «θα συνεχιστεί», προκαλώντας αμέσως την έντονη αντίδραση του Πεκίνου το οποίο υπογράμμισε ότι ο διάδοχός του θα πρέπει να «εγκριθεί από την κεντρική κυβέρνηση».

Ωστόσο, ο Δαλάι Λάμα εξήγησε ότι ο διάδοχός του «αναγκαστικά θα γεννηθεί στον ελεύθερο κόσμο».

Η ευθύνη για τον ορισμό του διαδόχου του «θα βαρύνει αποκλειστικά τα μέλη του Ιδρύματος Γκαντέν Φοντράνγκ, του γραφείου της Αυτού Αγιότητας του Δαλάι Λάμα», εξήγησε. «Κανείς άλλος δεν έχει την εξουσία να παρέμβει σε αυτό το θέμα».

Γεννημένος στις 6 Ιουλίου 1935, ο Τενζίν Γκιάτσο έγινε ο 14ος πνευματικός και πολιτικός ηγέτης των Θιβετιανών σε ηλικία δύο ετών, καθώς αναγνωρίστηκε όπως το απαιτεί η βουδιστική παράδοση ως η μετενσάρκωση του προκατόχου του.

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης το 1989, αν και θεωρείται επικίνδυνος αυτονομιστής από την Κίνα, ενσαρκώνει τον αγώνα για την ελευθερία του Θιβέτ παγκοσμίως.

Αυτή η τεράστια περιοχή των Ιμαλαΐων δέχθηκε εισβολή το 1950 από κινεζικά στρατεύματα και στη συνέχεια ανακηρύχθηκε επαρχία της Κίνας. Ο Τενζίν Γκιάτσο δεν έχει επιστρέψει στη χώρα από τότε που αυτοεξορίστηκε στην Ινδία.

«Με τους 1,4 δισεκατομμύριο ανθρώπους της Ινδίας εκφράζω τις θερμότερες ευχές μας στην Αυτού Αγιότητα τον Δαλάι Λάμα για τα 90ά γενέθλιά του», δήλωσε ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι.

«Είναι ένα διαχρονικό σύμβολο αγάπης, συμπόνιας, υπομονής και ηθικής πειθαρχίας», πρόσθεσε, ευχόμενος του «καλή υγεία και μακροζωία».

Τα γενέθλια του Δαλάι Λάμα σηματοδοτούν την κορύφωση μιας εβδομάδας εορτασμών ενός από τους πιο δημοφιλείς θρησκευτικούς ηγέτες στον κόσμο, αγαπητού για το χιούμορ και τις διδασκαλίες του.

«Ενώ είναι σημαντικό να εργαζόμαστε για την υλική ανάπτυξη, είναι ζωτικής σημασίας να επικεντρωθούμε στην ηρεμία καλλιεργώντας μια καλή καρδιά και δείχνοντας συμπόνια, όχι μόνο προς τους κοντινούς μας ανθρώπους, αλλά προς όλους», δήλωσε την Κυριακή.

«Με αυτόν τον τρόπο, θα συμβάλετε στο να γίνει ο κόσμος ένα καλύτερο μέρος», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

