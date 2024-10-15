Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί σήμερα στο Ισραήλ.

Σειρήνες ήχησαν στα βορειοδυτικά όπως μεταδίδει ο απεσταλμένος του ΣΚΑΙ στο Ισραήλ, Σταύρος Ιωαννίδης.

Πολίτες έτρεξαν να κρυφτούν στον αυτοκινητόδρομο. Δείτε βίντεο:

Νετανιάχου: Τα αντίποινα στο Ιράν θα καθοριστούν βάσει των ισραηλινών συμφερόντων

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία υπογραμμίζει πως τα αντίποινα σε βάρος του Ιράν για την πυραυλική επίθεση της 1ης Οκτωβρίου θα καθοριστούν βάσει των συμφερόντων του Ισραήλ.

Η ανακοίνωση θεωρείται απάντηση στο δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας Washington Post, σύμφωνα με πληροφορίες της οποίας ο Νετανιάχου διαβεβαίωσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ότι το Ισραήλ σκοπεύει να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν και όχι πυρηνικές ή πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλείται η Washington Post, ο Νετανιάχου συμφώνησε στον σχεδιασμό των ισραηλινών αντιποίνων με τέτοιον τρόπο ώστε να μην έχουν αντίκτυπο στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Ενδεχόμενη επίθεση εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων του Ιράν θα μπορούσε να εκτοξεύσει τις τιμές του «μαύρου χρυσού», πλήττοντας την υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις λόγω της δυσφορίας των ψηφοφόρων για την αύξηση της τιμής των καυσίμων.

«Ακούμε τις σκέψεις της αμερικανικής κυβέρνησης, αλλά θα λάβουμε τις τελικές αποφάσεις μας βάσει των αναγκών στην εθνική ασφάλεια του Ισραήλ», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του πρωθυπουργού Νετανιάχου.

Πηγή: skai.gr

