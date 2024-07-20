Δυνάμεις του στρατού είχαν αναπτυχθεί σήμερα σε πόλεις του Μπανγκλαντές ύστερα από μία ακόμα ημέρα αιματηρών συγκρούσεων μεταξύ φοιτητών που διαδηλώνουν και της αστυνομίας, οι οποίες οδήγησαν την πρωθυπουργό Σεΐχ Χασίνα να ακυρώσει τις επισκέψεις της στο εξωτερικό.

Οι ταραχές αυτής της εβδομάδας έχουν προκαλέσει έως τώρα τον θάνατο τουλάχιστον 105 ανθρώπων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, που βασίζεται σε νοσοκομειακές πηγές, και αποτελούν σοβαρή πρόκληση για την κυβέρνηση της Χασίνα ύστερα από 15 χρόνια στην εξουσία.

Τουλάχιστον 300 αστυνομικοί τραυματίστηκαν στις χθεσινές συγκρούσεις σε διάφορα σημεία στην Ντάκα, όπως δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής προς Σάββατο έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση της κυκλοφορίας και το γραφείο της πρωθυπουργού ζήτησε από τον στρατό να αναπτύξει δυνάμεις, αφού η αστυνομία δεν κατάφερε να θέσει υπό έλεγχο τις ταραχές.

«Η κυβέρνηση αποφάσισε να επιβάλει απαγόρευση της κυκλοφορίας και να αναπτύξει τον στρατό για να βοηθήσει τις πολιτικές αρχές», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο γραμματέας Τύπου της Χασίνα, ο Ναγιμούλ Ισλάμ Χαν.

Οι δρόμοι στην πρωτεύουσα Ντάκα ήταν σχεδόν έρημοι τα ξημερώματα, με στρατιώτες και θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού να περιπολούν στην πόλη των σχεδόν 20 εκατομμυρίων κατοίκων.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 10.00 (τοπική ώρα, 07.00 ώρα Ελλάδας) αύριο, σύμφωνα με τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό Channel 24.

Η Χασίνα αναμενόταν να ξεκινήσει αύριο διπλωματική περιοδεία, αλλά ματαίωσε τα σχέδιά της ύστερα από μια εβδομάδα κλιμάκωσης της βίας.

«Ματαίωσε τις επισκέψεις της στην Ισπανία και τη Βραζιλία λόγω της τωρινής κατάστασης», δήλωσε ο Ναγιμούλ Ισλάμ Χαν σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις, που είναι καθημερινές εδώ και μέρες, απαιτούν να τερματιστεί σύστημα ποσοστώσεων στις προσλήψεις στο δημόσιο που ωφελεί, όπως καταγγέλλουν, απόγονους μελών οργανώσεων που υποστηρίζουν την πρωθυπουργό Σεΐχ Χασίνα, 76 ετών, η οποία βρίσκεται στην εξουσία στο Μπανγκλαντές από το 2009.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

