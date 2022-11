Αεροπορικό στην Τανζανία - Αεροπλάνο συνετρίβη στη λίμνη Βικτόρια (βίντεο)

Ένα αεροπλάνο της εταιρείας Precision Air συνετρίβη στη λίμνη Βικτόρια στην Τανζανία ενώ προσπαθούσε να προσγειωθεί σε αεροδρόμιο στην Μπουκόμπα, μετέδωσε σήμερα το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Τανζανίας TCB.

