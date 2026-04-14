Τάνκερ υπό καθεστώς αμερικανικών κυρώσεων πέρασε το Στενό του Ορμούζ

Κινεζικό τάνκερ, στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, διέσχισε το Στενό του Ορμούζ την Τρίτη, παρά τον αμερικανικό αποκλεισμό στο στρατηγικό αυτό πέρασμα, σύμφωνα με ναυτιλιακά δεδομένα που επικαλείται το Reuters.

Το Rich Starry φαίνεται να είναι το πρώτο πλοίο που καταφέρνει να περάσει το στενό και να εξέλθει από τον Περσικό Κόλπο από τότε που ξεκίνησε ο αποκλεισμός, σύμφωνα με στοιχεία των LSEG, MarineTraffic και Kpler.

Το δεξαμενόπλοιο και η πλοιοκτήτρια εταιρεία, Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, τέθηκαν υπό καθεστώς κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω συναλλαγών τους με το Ιράν. Η εταιρεία δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο.

Το Rich Starry είναι δεξαμενόπλοιο μεσαίας κατηγορίας που μεταφέρει περίπου 250.000 βαρέλια μεθανόλης, σύμφωνα με τα δεδομένα. Φόρτωσε στο τελευταίο λιμάνι προσέγγισης, τη Χαμρίγια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το κινεζικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλοιο διαθέτει κινεζικό πλήρωμα.

Ένα ακόμη δεξαμενόπλοιο υπό καθεστώς αμερικανικών κυρώσεων, το Murlikishan, κατευθύνθηκε επίσης προς το Στενό του Ορμούζ την Τρίτη, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Το άδειο δεξαμενόπλοιο τύπου handysize αναμένεται να φορτώσει μαζούτ στο Ιράκ στις 16 Απριλίου, σύμφωνα με δεδομένα της Kpler. Το πλοίο, που ήταν παλαιότερα γνωστό ως MKA, έχει μεταφέρει ρωσικό και ιρανικό πετρέλαιο.

Πηγή: skai.gr

