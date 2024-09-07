Συνάντηση Μελόνι -Ζελένσκι στο οικονομικό φόρουμ του Τσερνόμπιο

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συναντήθηκε σήμερα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ του Τσερνόμπιο, στην λίμνη του Κόμο.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσαν οι ανάγκες του Κιέβου ενόψει του χειμώνα, μετά από τις αλλεπάλληλες ρωσικές επιθέσεις κατά σημαντικών υποδομών και του άμαχου πληθυσμού της Ουκρανίας.

«Η Τζόρτζια Μελόνι επανέλαβε ότι η στήριξη της Ουκρανίας είναι κεντρικό σημείο στην ατζέντα της ιταλικής προεδρίας της G7 και αναφέρθηκε στην αδιάκοπη καταβολή προσπαθειών υπέρ της νόμιμης αυτοάμυνας της χώρας και μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης. Ιδιαίτερο βάρος, τέλος, δόθηκε στο θέμα της ανοικοδόμησης ενόψει και της πραγματοποίησης το 2025 στην Ιταλία της Διάσκεψης για την Ανάκαμψη της Ουκρανίας», τονίζεται στην ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ρώμης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

