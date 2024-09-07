Ρωσία: Επίθεση με ουκρανικό drone σε αποθήκη πυρομαχικών - Εκκενώθηκε χωριό

Σημαντική πυρκαγιά, η οποία προκάλεσε έκρηξη σε τοπική αποθήκη πυρομαχικών, σύμφωνα με ρωσικά κανάλια στο Telegram, ξέσπασε σήμερα έπειτα από επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στη ρωσική περιφέρεια του Βορονέζ , μεθοριακή με την Ουκρανία, όπου διατάχθηκε επίσης απομάκρυνση κατοίκων, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

Τα ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας «εντόπισαν και εξουδετέρωσαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος» νωρίς σήμερα το πρωί, έγραψε στο Telegram ο κυβερνήτης Αλεξάντρ Γκούσεφ.

Μολονότι «ουδείς τραυματίσθηκε», η πτώση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους προκάλεσε πυρκαγιά στο έδαφος «η οποία επεκτάθηκε σε εκρηκτικά αντικείμενα και σημειώθηκε μια έκρηξη», ανέφερε ο κυβερνήτης χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τη φύση αυτών των αντικειμένων ούτε για την έκταση των ζημιών.

Εξαιτίας της πυρκαγιάς, «αποφασίσθηκε να απομακρυνθούν οι κάτοικοι ενός χωριού» προς γειτονικούς οικισμούς, όπου οι περισσότεροι βρήκαν καταφύγιο σε φίλους και συγγενείς, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με ρωσικά κανάλια στο Telegram και παρατηρητές, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε τοπική αποθήκη πυρομαχικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.