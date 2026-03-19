Η κυβέρνηση της Ταϊβάν απέρριψε σήμερα Πέμπτη πρόταση της Κίνας, σύμφωνα με την οποία το νησί θα μπορούσε να εξασφαλίσει ενεργειακή επάρκεια εφόσον αποδεχόταν τη διακυβέρνηση του Πεκίνου. Η αντίδραση θεωρείται αναμενόμενη, καθώς η Ταϊπέι έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να τεθεί υπό τον έλεγχο του ισχυρού γείτονά της.

Την ίδια ώρα, κυβερνήσεις σε όλον τον κόσμο αναζητούν εναλλακτικές πηγές ενέργειας μετά τον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, που έχει διακόψει τις θαλάσσιες οδούς μέσω του ζωτικής σημασίας Στενού του Ορμούζ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.