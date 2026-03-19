Ιράν: Ζητά αποζημίωση από τα ΗΑΕ για τα πλήγματα των ΗΠΑ στο έδαφός του

Το Ιράν ζητά αποζημίωση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κατηγορώντας τα ότι διευκόλυναν τις επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του ιρανικού εδάφους, ανέφερε ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ σε επιστολή του, σύμφωνα με δημοσίευμα του Nournews που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Στην επιστολή, ο Amir Saeid Iravani δήλωσε ότι η απόφαση των ΗΑΕ να επιτρέψουν τη χρησιμοποίηση του εδάφους τους για τα πλήγματα συνιστά «μια διεθνώς άδικη πράξη που συνεπάγεται κρατική ευθύνη».

Η Τεχεράνη δήλωσε ότι τα ΗΑΕ έχουν διεθνή ευθύνη να παράσχουν επανόρθωση, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για όλες τις υλικές και ηθικές ζημίες που υπέστησαν.

Πηγή: skai.gr

