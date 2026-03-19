Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας έπληξαν δύο ρωσικές εγκαταστάσεις που ασχολούνται με την παραγωγή και τη συντήρηση στρατιωτικών μεταγωγικών και φορτηγών αεροσκαφών στις περιοχές Ουλιάνοφσκ και Νόβγκοροντ, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το γενικό επιτελείο της χώρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επίθεση στο εργοστάσιο Aviastar - που ανήκει στην United Aircraft Corporation - στην πόλη Ουλιάνοφσκ πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαρτίου. Η μονάδα κατασκευάζει στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη Ilyushin-76MD-90A, αεροσκάφη ανεφοδιασμού Ilyushin-78M-90A και παρέχει συντήρηση για τα φορτηγά αεροσκάφη Ruslan. Βρίσκεται περίπου 800 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα. Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, επλήγησαν υπόστεγα και χώροι στάθμευσης, ενώ υπέστησαν ζημιές και ορισμένα αεροσκάφη.

Η δεύτερη επίθεση σημειώθηκε μία ημέρα αργότερα στο 123ο εργοστάσιο συντήρησης αεροσκαφών στην πόλη Σταράγια Ρούσα της περιφέρειας Νόβγκοροντ. Όπως αναφέρθηκε, η εγκατάσταση παρέχει πλήρη κύκλο επισκευών και εκσυγχρονισμού για βαριά μεταγωγικά αεροσκάφη, όπως τα Ilyushin-76, Ilyushin-78 και L-410. «Τα πλήγματα σε τέτοιους στόχους μειώνουν άμεσα την ικανότητα του εχθρού να αποκαθιστά και να διατηρεί επιχειρησιακά αεροσκάφη», ανέφεραν οι ουκρανικές δυνάμεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο X.

Πηγή: skai.gr

