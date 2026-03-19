Ανήλικοι ως εφεδρείες του νεοναζισμού στη Γερμανία

Επιχείρηση ευρείας κλίμακας των αστυνομικών αρχών της Γερμανίας σε όλη τη χώρα κατά ενός δικτύου με τα «τσικό» της Ακροδεξιάς με την επωνυμία «Τελευταίο Κύμα Άμυνας».Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης ερευνητές της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εγκληματολογίας (BKA) έκαναν εφόδους σε ακίνητα και διαμερίσματα σε πολλά γερμανικά κρατίδια. Στο στόχαστρο των ερευνών βρέθηκαν δέκα ακόμα ύποπτα μέλη του αποκαλούμενου «Τελευταίου Κύματος Άμυνας» (LVW), μιας ακροδεξιάς οργάνωσης, που στρατολογεί άτομα νεαρής ηλικίας, ήδη από την εφηβεία. Οι κατηγορίες εναντίον τους περιλαμβάνουν υποψία για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, απόπειρα δολοφονίας και συνέργεια σε απόπειρα δολοφονίας, εμπρησμό και επίθεση. όπως επιβεβαίωσε η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία. Σύμφωνα με την BKA, έγιναν έρευνες σε συνολικά 16 ακίνητα στο Σλέσβιχ-Χόλσταϊν, το Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, τη Σαξονία και τη Σαξονία-Άνχαλτ. Οι έρευνες αυτές έρχονται ως συνέχεια της σύλληψης οκτώ άλλων μελών της οργάνωσης τις προηγούμενες εβδομάδες.



Δίκη στο Αμβούργο

Πηγή: Deutsche Welle

Οι οκτώ που ήδη δικάζονται στο Αμβούργο από τον Μάρτιο είναι η νεότερη τρομοκρατική ομάδα που έχει δικαστεί ποτέ στη Γερμανία. Είναι κάτι σαν τα «τσικό των νεοναζί» με ηλικίες μεταξύ 15 και 22 ετών, δείχνοντας ότι ο ακροδεξιός χώρος έχει εφεδρείες. Για αυτόν τον λόγο, το κοινό έχει αποκλειστεί από τη δίκη μέχρι την ετυμηγορία που αναμένεται για τα τέλη Μαΐου. Ωστόσο, τα στοιχεία θεωρούνται συντριπτικά, καθώς οι ερευνητές διαθέτουν βίντεο από διάφορα εγκλήματα, καθώς και ιστορικό συνομιλιών της ομάδας στο WhatsApp. Η ομάδα αποκαλύφθηκε τον Μάιο του 2025. Ξεκίνησε τη δράση της σε ομάδες chat που έφτασαν τα 130 μέλη και με αναρτήσεις σε TikΤok και Instagram.Έφοδοι εναντίον της ηγετικής ομάδαςΜεταξύ των προσαχθέντων ήταν μια νεαρή γυναίκα στη Σαξονία-Άνχαλτ, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, πιστεύεται ότι αποτελεί ηγετική φυσιογνωμία της ομάδας τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2025. Μια άλλη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο Μπαντ Κλάινεν, στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο στο διαμέρισμα ενός 21χρονου άνδρα. Σύμφωνα με το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NDR, πιστεύεται ότι ανήλθε σε ηγετική θέση εντός της ομάδας την άνοιξη του 2025, μετά τη σύλληψη των πρώτων ύποπτων μελών της οργάνωσης. Ακόμη και μετά τη σύλληψη φερόμενων μελών της ομάδας, φέρεται να ανακοίνωσε τη συνέχιση της δράσης της LVW μέσω του λογαριασμού του στο Instagram.Στην ανάρτησή του τότε έγραφε, μεταξύ άλλων: «Αυτή είναι η αρχή για κάτι μεγαλύτερο. Επιστρέψαμε». Φωτογραφίες που βρέθηκαν στην κατοχή του δημοσιογραφικού δικτύου δείχνουν τον νεαρό άνδρα να επιδεικνύει τα τατουάζ του, συμπεριλαμβανομένου ενός Μαύρου Ήλιου, ενός συμβόλου που χρησιμοποιείται επίσης από τα Waffen-SS. Έχει εμφανιστεί επανειλημμένα σε ακροδεξιές διαδηλώσεις στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία συνοδευόμενος από έναν άλλο θεωρούμενο ηγέτη της LVW: τον Jason R. από το Βίσμαρ.Ήταν έτοιμοι να σκοτώσουνΔύο από τους κατηγορούμενους φέρονται να πυρπόλησαν ένα πολιτιστικό κέντρο στο Άλτντεμπερν του Βρανδεμβούργου τον Οκτώβριο του 2024, ενώ οι υπεύθυνοι λειτουργίας του, το παιδί τους και ένας άλλος κάτοικος κοιμόντουσαν μέσα. Πρόλαβαν να σωθούν, αλλά το κτήριο κάηκε. Τον Ιανουάριο του 2025, άλλα μέλη της ομάδας φέρονται να επιχείρησαν να πυρπολήσουν ένα κατειλημμένο καταφύγιο προσφύγων στο Σμελν της Θουριγγίας.Άλλοι από την ομάδα συνομιλίας στο διαδίκτυο κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν μια επίθεση σε ένα κέντρο φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στο Ζένφτενμπεργκ του Βρανδεμβούργου, με την οποία είχαν στόχο να σκοτώσουν. Πριν από την υλοποίηση αυτού του σχεδίου, η αστυνομία συνέλαβε αρχικά τρεις υπόπτους. Οι υπόλοιποι πέντε ακολούθησαν λίγες εβδομάδες αργότερα.Ο «Άριος Κύκλος»Σύμφωνα με την έρευνα του NDR, ο Jason R. είχε ηγετικό ρόλο στην LVW. Φέρεται ότι κάλεσε για επιθέσεις σε μετανάστες και εμπρησμό των σπιτιών τους στις συνομιλίες της ομάδας, μαζί με τον φερόμενο ιδρυτή της - έναν πλέον 16χρονο από το Νόιμπουκοφ στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία. Ο πατέρας του Jason R. έχει επίσης τεθεί υπό έρευνα. Η έρευνα του NDR δείχνει ότι και αυτός ανήκει στην ακροδεξιά σκηνή. Φωτογραφίες και βίντεο από ακροδεξιές διαδηλώσεις τον δείχνουν με τυπική ενδυμασία, όπως άρβυλα μάχης και ένα μπλουζάκι από μια ακροδεξιά ομάδα. Ο γιος του και άλλα ύποπτα μέλη της LVW συμμετείχαν σε τουλάχιστον μία διαδήλωση.Στις εικόνες εμφανίζεται επανειλημμένα συνοδευόμενος από μέλη της ακροδεξιάς ομάδας «Aryan Circle Germany» (Άριος Κύκλος Γερμανίας). Σύμφωνα με έρευνα του δικτύου NDR, μέλη του «Άριου Κύκλου» κάποια στιγμή πίεζαν για να δεχτούν την LVW στην οργάνωσή τους. Ωστόσο, αυτό προφανώς δεν έγινε ποτέ. Παρ' όλα αυτά, ο Jason R. λέγεται ότι έλαβε υποστήριξη από ένα μέλος του «Άριου Κύκλου». Αυτό το μέλος φέρεται να τον συμβούλεψε να διαγράψει τα μηνύματα συνομιλίας του, επειδή αναμένονταν έφοδοι των αρχών μετά τις εμπρηστικές επιθέσεις. Επιπλέον, ο Jason R. φέρεται να προσκλήθηκε σε τακτικές συνεδρίες «εκπαίδευσης μάχης», όπου οι συμμετέχοντες έκαναν επίσης ασκήσεις αντιπαράθεσης σε διαδηλώσεις. Ο Jason R. συνελήφθη λίγες εβδομάδες μετά από αυτήν την πρόσκληση.Πηγές: ARD, MDR, taz

