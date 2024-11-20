Η Ρωσία στρατολογεί Ουκρανούς από κατεχόμενες περιοχές για να πολεμήσουν ενάντια στη χώρα τους

Η Ρωσία έχει ενισχύσει τις δυνάμεις του στρατού της με στρατεύσιμους από τα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας, σύμφωνα με το Politico που επικαλείται τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι νεοσύλλεκτοι από τις περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια εντάχθηκαν επίσημα στον ρωσικό στρατό σε μια συγκέντρωση στην Κριμαία την περασμένη εβδομάδα, μετέδωσε ένας ραδιοτηλεοπτικός φορέας που ελέγχεται από το Κρεμλίνο, προσθέτοντας ότι θα υπηρετήσουν στην κατεχόμενη ανατολική Ουκρανία.

Εξόριστοι Ουκρανοί αξιωματούχοι από τη Μαριούπολη, μια πόλη στην κατεχόμενη από τη Ρωσία περιοχή του Ντονέτσκ, ανέφεραν επίσης σε δήλωσή τους στο Telegram ότι οι ντόπιοι στρατολογήθηκαν για να υπηρετήσουν στην Κριμαία και τη νότια Ρωσία για πρώτη φορά.

Η Μόσχα έχει κατηγορηθεί ότι εξαναγκάζει τους Ουκρανούς να ενταχθούν στον στρατό της και να πολεμήσουν εναντίον της χώρας τους - κάτι που αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου - από την αρχή της πλήρους εισβολής της στην Ουκρανία, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να λέει ότι το Κρεμλίνο είχε ξεχωρίσει τους Τατάρους της Κριμαίας, μια εθνοτική μειονότητα στην Ουκρανία, για στράτευση.

Η Ρωσία έχει υποστεί βαριές απώλειες καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου διάρκειας άνω των 1.000 πλέον ημερών στην Ουκρανία, με περισσότερους από 600.000 νεκρούς ή τραυματίες, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, και χρειάζεται μια συνεχή ροή νέων στρατιωτών για να συνεχίσει τις επιθέσεις της.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας κατήγγειλε τον περασμένο μήνα τη ρωσική εκστρατεία επιστράτευσης στις κατεχόμενες περιοχές και κάλεσε τους στρατεύσιμους «να θυμούνται την καταγωγή τους, τις ρίζες τους και να μην υποπέσουν στα εγκλήματα του Κρεμλίνου».

«Καλούμε τους πολίτες της Ουκρανίας στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη να αποφύγουν με κάθε κόστος μια τέτοια «επιστράτευση» και ... με την πρώτη ευκαιρία να εγκαταλείψουν τις μονάδες αυτές και να επιστρέψουν στο έδαφος της Ουκρανίας ή να φύγουν σε τρίτες χώρες», ανέφερε το υπουργείο.

