Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι επέλεξε τον πρώην αναπληρωτή γενικό εισαγγελέα Μάθιου Γουίτακερ ως πρεσβευτή των ΗΠΑ στον Οργανισμό Βορειοατλαντικής Συμφωνίας (ΝΑΤΟ).

«Ο Ματ είναι ένας ισχυρός πολεμιστής και πιστός πατριότης, ο οποίος θα διασφαλίσει ότι τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών προωθούνται και υπερασπίζονται. Ο Ματ θα ενισχύσει τις σχέσεις με τους Συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ και θα παραμείνει σταθερός απέναντι στις απειλές για την Ειρήνη και τη Σταθερότητα - Θα βάλει την ΑΜΕΡΙΚΗ ΠΡΩΤΑ», δήλωσε ο Τραμπ σε δελτίο τύπου.

Πηγή: skai.gr

