Οι ένοπλες δυνάμεις της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης ανταλλάσσουν πυρά πυροβολικού για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα σήμερα, παρότι οι κυβερνήσεις των δυο κρατών δηλώνουν έτοιμες να συζητήσουν τη σύναψη κατάπαυσης του πυρός σε διαπραγματεύσεις με μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Τα δυο βασίλεια της νοτιοανατολικής Ασίας έχουν εμπλακεί στην πιο αιματηρή σύγκρουση με αφορμή τη διένεξη για τη σύνορά τους εδώ και δεκαετίες. Οι ανταλλαγές πυρών, βομβαρδισμών και αεροπορικών πληγμάτων έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 33 ανθρώπους και στις δυο χώρες και ξερίζωσαν κάπου 200.000 πολίτες.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου παρόντες στη Σαμρόνγκ, στην Καμπότζη, περίπου είκοσι χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ταϊλάνδη, άκουσαν νωρίς το πρωί βολές στοιχείων του πυροβολικού.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Καμπότζης, η Μαλί Σοτσετά, ανακοίνωσε εξάλλου ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ταϊλάνδης εξαπέλυσαν επίθεση στις 04:50 (τοπική ώρα· 00:50 ώρα Ελλάδας) κοντά σε δυο χώρους λατρείας σε περιοχή διεκδικούμενη κι από τις δύο χώρες, θέατρο των πρώτων ανταλλαγών πυρών το πρωί της Πέμπτης.

Πλέον οι συγκρούσεις έχουν εξαπλωθεί σε πολλά μέτωπα, που σε κάποιες περιπτώσεις απέχουν εκατοντάδες χιλιόμετρα ανάμεσά τους, από την ταϊλανδική επαρχία Τρατ, στον Κόλπο της Ταϊλάνδης, ως το λεγόμενο «Σμαραγδένιο Τρίγωνο», εξαιτίας της εγγύτητάς του στο Λάος.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος των ταϊλανδικών ενόπλων δυνάμεων Ριτσά Σουκσουουανόν από την πλευρά του ανακοίνωσε πως η Καμπότζη εξαπέλυσε περί τις 04:00 (τοπική ώρα· 00:00 ώρα Ελλάδας) επιθέσεις σε δυο τοποθεσίες.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Σάββατο, αφού συζήτησε τηλεφωνικά με τους ηγέτες των δυο χωρών, πως τα μέρη είναι διατεθειμένα να συναντηθούν και να διαπραγματευτούν για να καταλήξουν σε συμφωνία κατάπαυσης του προς.

Ο κ. Τραμπ εξέφρασε ικανοποίηση για τις δυο «πολύ καλές συζητήσεις» που είχε και πρόσθεσε ότι ελπίζει πως οι δυο γειτονικές χώρες «θα τα πάνε καλά για πολλά χρόνια» στο εξής, μέσω Truth Social.

Η Μπανγκόκ ανέφερε ότι «αποδέχεται επί της αρχής να τεθεί σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός» αλλά τονίζοντας πως θεωρεί προϋπόθεση η Πνομ Πεν να είναι «ειλικρινής».

Ο χμερ πρωθυπουργός Χουν Μανέτ υποδέχτηκε την πρόταση του αμερικανού προέδρου Τραμπ κάνοντας λόγο για «καλή είδηση για τους στρατιώτες μας και για τους λαούς των δυο χωρών», κι αναθέτοντας ανέθεσε στον υπουργό Εξωτερικών Πρακ Σοκχόν να συζητήσει με τον επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ενόψει του «τερματισμού» της σύγκρουσης.

Πριν από την αμερικανική, πρόταση μεσολάβησης της Μαλαισίας, που ασκεί την εναλλασσόμενη προεδρία του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), του οποίου είναι μέλη τα δυο βασίλεια, δεν προχώρησε.

Παράλληλα η Ταϊλάνδη και η Καμπότζη βρίσκονται εν μέσω συνομιλιών με τον Λευκό Οίκο για ζήτημα των οδυνηρών τελωνειακών δασμών που αναμένεται να πλήξουν τις οικονομίες τους, σε καίριο βαθμό εξαρτημένες από τις εξαγωγές, από την 1η Αυγούστου.

Ο κ. Τραμπ ανέφερε πως θα ήταν «ανάρμοστο» να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για την εμπορική πτυχή όσο οι μάχες «δεν έχουν σταματήσει».

Ο ΟΗΕ κάλεσε χθες Σάββατο τις δυο γειτονικές χώρες να συνάψουν «άμεσα» συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Ο Γενικός Γραμματέας του Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε «διαθέσιμος να συνεισφέρει σε κάθε προσπάθεια με σκοπό την ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης», σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπό του Φαρχάν Χακ.

Οι διπλωματικές σχέσεις των δυο κρατών, που έχουν πλούσιους δεσμούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς, βρίσκονται στο ναδίρ των τελευταίων δυο δεκαετιών.

Η στρατιωτική κλιμάκωση έχει στοιχίσει τη ζωή σε 20 ανθρώπους στην ταϊλανδική πλευρά, ανάμεσά τους 7 στρατιωτικούς, και 13 στην καμποτζιανή, ανάμεσά τους 5 μέλη των ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με τους επίσημους απολογισμούς μέχρι χθες.

Πάνω από 138.000 πολίτες της Ταϊλάνδης απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από περιοχές υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με την Μπανγκόκ, πάνω από 80.000 πολίτες της Καμπότζης ομοίως στην άλλη πλευρά των συνόρων, σύμφωνα με την Πνομ Πεν.

Οι δυο χώρες βρίσκονται σε διένεξή εδώ και δεκαετίες για τα σύνορά τους –μήκους 800 χιλιομέτρων και πλέον–, που χαράχτηκαν κατά τη διάρκεια της γαλλικής κατοχής της πάλαι ποτέ Ινδοκίνας.

Οι προηγούμενες εκτεταμένες συγκρούσεις ανάμεσά τους στα σύνορα ανάγονται στην περίοδο από το 2008 ως το 2011, γύρω από τον χώρο λατρείας Πρα Βιχάν, με απολογισμό 28 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένους.

Αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου (ΔΔ) της Χάγης το 1962 το 2013 στη θεωρία επέλυαν το πρόβλημα, δίνοντας δίκιο στην Καμπότζη και τις δυο φορές, για την κυριαρχία στην τοποθεσία όπου βρίσκεται ο ναός Πρα Βιχάν, μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, και στην περιοχή γύρω της. Αλλά η διευθέτηση δεν διήρκεσε παρά μια δωδεκαετία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.