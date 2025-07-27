Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα παύση στις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε ημερήσια βάση σε καθορισμένες περιοχές της Γάζας και τη δημιουργία ασφαλών ανθρωπιστικών διαδρόμων για τις οχηματοπομπές των Ηνωμένων Εθνών και των ΜΚΟ προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση λιμού που επιδεινώνεται.

«Η παύση αυτή θα εφαρμόζεται από τις 10.00 έως τις 20.00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), από σήμερα (Κυριακή)», ξεκινώντας από τις περιοχές της Αλ-Μαουάσι (νότια), της Ντέιρ αλ-Μπάλαχ (κέντρο) και της Πόλης της Γάζας (βόρεια), όπου δεν θα υπάρχουν στρατιωτικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον στρατό.

Ο στρατός πρόσθεσε ότι «μόνιμοι διάδρομοι» θα δημιουργηθούν «από τις 06.00 έως τις 23.00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) για να επιτραπεί το ασφαλές πέρασμα των οχηματοπομπών του ΟΗΕ και των οργανώσεων αρωγής που παραδίδουν και διανέμουν τρόφιμα και φάρμακα στον πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας».

Ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε ότι η απόφαση ελήφθη σε συντονισμό με τις οργανώσεις αυτές, ύστερα από «συζητήσεις για το ζήτημα αυτό». Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών ενημερώθηκαν μέσω ανάρτησης του αραβόφωνου εκπροσώπου του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ στο Χ.

Δεν υπήρξε άμεσα επίσημη αντίδραση από τον ΟΗΕ ή τις μκο που δραστηριοποιούνται στη Γάζα ενώ ανθρωπιστικές πηγές, που σε ιδιωτικές συζητήσεις εμφανίζονται επιφυλακτικές, δήλωσαν ότι περιμένουν να δουν τα απτά αποτελέσματα της ισραηλινής ανακοίνωσης επί του πεδίου.

Πηγή: Reuters, AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.