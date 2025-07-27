Γάζα: Φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια άρχισαν να κινούνται προς τη Γάζα από την Αίγυπτο

Φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια άρχισαν να κινούνται προς τη Γάζα από την Αίγυπτο, όπως μετέδωσε σήμερα το προσκείμενο στο αιγυπτιακό κράτος Al Qahera News TV, ύστερα από μήνες διεθνών πιέσεων και προειδοποιήσεων από οργανώσεις αρωγής ότι ο λιμός εξαπλώνεται στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι χθες ξεκίνησε ρίψεις αεροπορικής βοήθειας στη Γάζα και λαμβάνει κι άλλα μέτρα για να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση εκεί.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι θα δημιουργηθούν «ανθρωπιστικοί διάδρομοι» για την ασφαλή μετακίνηση οχηματοπομπών των Ηνωμένων Εθνών που μεταφέρουν βοήθεια στη Γάζα και ότι θα εφαρμοστούν «ανθρωπιστικές παύσεις» σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Δεκάδες φορτηγά που μετέφεραν τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας μετακινήθηκαν προς το πέρασμα Καράμ Αμπού Σαλέμ (Κερέμ Σαλόμ) στη νότια Γάζα, δήλωσε ανταποκριτής του Al Qahera από το συνοριακό πέρασμα της Ράφας μεταξύ της Αιγύπτου και της Γάζας.

Διεθνείς οργανώσεις αρωγής κάνουν λόγο για λιμό μεταξύ των 2,2 εκατ. κατοίκων της Γάζας, με τα τρόφιμα να εξαντλούνται καθώς το Ισραήλ διέκοψε τον ανεφοδιασμό του θύλακα τον Μάρτιο, πριν τον επιτρέψει και πάλι τον Μάιο αλλά με νέους περιορισμούς.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι επιτρέπει να εισέλθει στη Γάζα επαρκής ποσότητα τροφίμων στη Γάζα και κατηγορεί τα Ηνωμένα Έθνη ότι δεν τη διανέμουν. Τα Ηνωμένα Έθνη δηλώνουν ότι ενεργούν με όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό τρόπο υπό τους ισραηλινούς περιορισμούς.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι οι ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας θα πραγματοποιηθούν σε συντονισμό με διεθνείς οργανώσεις αρωγής και θα περιλαμβάνουν επτά παλέτες με είδη όπως ζάχαρη, αλεύρι και τρόφιμα σε κονσέρβες. Παλαιστινιακές πηγές επιβεβαιώσαν ότι ξεκίνησαν να πέφτουν δέματα στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα «εφαρμόσει ‘ανθρωπιστική παύση’ σε κέντρα με αμάχους και σε ανθρωπιστικούς διαδρόμους» σήμερα το πρωί, χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

Δεκάδες άνθρωποι στη Γάζα έχουν πεθάνει από υποσιτισμό τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, ενώ 127 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας υποσιτισμού, μεταξύ των οποίων 85 παιδιά, από την έναρξη του πολέμου, πριν από σχεδόν δύο χρόνια. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, πάνω από 100 οργανώσεις αρωγής προειδοποίησαν ότι ο λιμός εξαπλώνεται στον θύλακα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης χθες ότι αποκατέστησε την ηλεκτροδότηση μονάδας αφαλάτωσης, που αναμένεται να καλύψει τις ημερήσιες ανάγκες για νερό περίπου 900.000 ανθρώπων στη Γάζα.

Χθες, η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα ανακοίνωσε τον θάνατο 40 ανθρώπων σε ισραηλινά πλήγματα κυρίως στην Πόλη της Γάζας (βόρεια), στον τομέα της Χαν Γιούνις (νότια) και στον καταυλισμό της Νουσέιρατ (κέντρο).

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία,14 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά ενώ περίμεναν ανθρωπιστική βοήθεια σε διάφορα σημεία του θύλακα, ενώ ένας σκοτώθηκε όταν οι στρατιώτες άνοιξαν πυρ κατά ομάδας αμάχων που είχαν συγκεντρωθεί βορειοδυτικά της πόλης της Γάζας.

Ο πόλεμος στη Γάζα πυροδοτήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2023 από την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, που στοίχισε τη ζωή σε 1.219 ανθρώπους στην ισραηλινή πλευρά, κυρίως αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση επίσημα στοιχεία. Στην ισραηλινή εκστρατεία που εξαπολύθηκε σε αντίποινα στη Λωρίδα της Γάζας, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 59.733 Παλαιστίνιοι, κυρίως άμαχοι, έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της ελεγχόμενης από τη Χαμάς κυβέρνησης, που θεωρούνται αξιόπιστα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

