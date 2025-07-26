Ο Τραμπ επιδιώκει κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι επικοινώνησε με τους ηγέτες της Καμπότζης και της Ταϊλάνδης για να πιέσει για κατάπαυση του πυρός, καθώς οι μάχες στα σύνορα συνεχίζονταν για τρίτη ημέρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Η τηλεφωνική επικοινωνία με την Καμπότζη έχει ολοκληρωθεί, αλλά αναμένω να έχω ξανά τηλεφωνική επικοινωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την κατάπαυση του πυρός με βάση τα όσα έχει να πει η Ταϊλάνδη. Προσπαθώ να απλοποιήσω μια περίπλοκη κατάσταση!», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, προσθέτοντας ότι η τηλεφωνική επικοινωνία με τον ηγέτη της Ταϊλάνδης «θα πραγματοποιηθεί αμέσως».

Πηγή: skai.gr

