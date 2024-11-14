Βραζιλία: Καμικάζι αυτοκτονίας ανατινάχθηκε στο κέντρο της Μπραζίλια

Ενας άνδρας που είχε ζωστεί με εκρηκτικά σκοτώθηκε χθες Τετάρτη το βράδυ στην Μπραζίλια αφού αποπειράθηκε πρώτα να παρεισφρήσει στο μέγαρο όπου βρίσκεται η έδρα του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βραζιλίας.

Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός μπροστά στον κορυφαίο δικαστικό θεσμό της Βραζιλίας έπειτα από δυο ισχυρές εκρήξεις, που οδήγησαν στην εσπευσμένη απομάκρυνση όλων όσοι βρίσκονταν στο κτίριο.

«Ο πολίτης αυτός πλησίασε στο Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο, προσπάθησε να μπει, δεν τα κατάφερε και σημειώθηκε έκρηξη μπροστά στην είσοδο», είπε στον Τύπο η κυβερνητικά στην Μπραζίλια, Σελίνα Λεάου, χαρακτηρίζοντας το πρωτοφανές γεγονός αποτυχημένη «επίθεση».

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο άνδρας πρώτα ανατίναξε ένα αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του κτιρίου και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Οπως τόνισε η βραζιλιάνα αξιωματούχος, δεν υπάρχει κανένας τραυματίας.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία ανακοίνωσε πως άρχισε να διενεργεί έρευνα για τις «επιθέσεις» στο Ανώτατο Δικαστήριο, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από το κοινοβούλιο και το Πλανάλτου (την έδρα της προεδρίας) στην Μπραζίλια

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε πως υπάρχει πτώμα μπροστά στο Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο», περιορίστηκε να πει στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής αστυνομίας.

Νωρίτερα, με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε το Ανώτατο Δικαστήριο ανέφερε πως, «ακούστηκαν δυο ισχυρές εκρήξεις» και οι δικαστές, όπως και όλο το προσωπικό, απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το μέγαρο «προληπτικά».

Η προεδρία έκλεισε τις πύλες της ενώ η πλατεία των τριών εξουσιών αποκλείστηκε από ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Η Λαϊάνα Κόστα, υπάλληλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που βρίσκεται επίσης στην περιοχή, αφηγήθηκε τον Τύπο πως είδε «άνδρα να περνάει», προτού «ξαφνικά άκουσα έναν κρότο, κοίταξα πίσω κι είδα φωτιά και καπνό».

Σύμφωνα με εκπρόσωπο των υπηρεσιών του, ο πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα δεν βρισκόταν στην προεδρία όταν έγιναν οι δυο εκρήξεις, με διαφορά περίπου 20 δευτερολέπτων η μια από την άλλη.

Την 8η Ιανουαρίου 2023, μια εβδομάδα μετά την επιστροφή του Λούλα στην εξουσία, χιλιάδες οπαδοί του Ζαΐχ Μπολσονάρου, του ακροδεξιού προκατόχου του που ηττήθηκε στις εκλογές στα τέλη του 2022, έκαναν έφοδο και προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές και στους τρεις θεσμούς στην πλατεία αυτή, προτού οι αρχές να ανακτήσουν τον έλεγχο της κατάστασης.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη, ο Λούλα θα είναι ο οικοδεσπότης στο Ρίο της συνόδου της G20, όπου αναμένεται οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των είκοσι μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Την Τετάρτη, ο βραζιλιάνος πρόεδρος είναι προγραμματισμένο να υποδεχθεί στην Μπραζίλια τον πρόεδρο της Κίνας, τον Σι Τζινπίνγκ.

