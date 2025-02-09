Πέντε ταϊλανδοί όμηροι - εργάτες γης - που απελευθέρωσε η Χαμάς στις 30 Ιανουαρίου, επαναπατρίστηκαν σήμερα στην Μπανγκόκ, δεκαέξι μήνες μετά την απαγωγή τους από μαχητές του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Οι πέντε άνδρες έφθασαν στο αεροδρόμιο Σουβαρναμπούμι της Μπανγκόκ στις 07:30 (τοπική ώρα· 02:30 ώρα Ελλάδας), όπου τους υποδέχθηκαν συγγενείς τους με δάκρυα στα μάτια και στελέχη του υπουργείου Εξωτερικών.

JUST IN: Five former Thai hostages released from captivity in Gaza late last month have arrived back home in Thailand this morning. pic.twitter.com/2QDWw7itaM — Saksith Saiyasombut | ศักดิ์สิทธิ์ ไสยสมบัติ (@SaksithCNA) February 9, 2025

Ο πατέρας του ενός δήλωσε «αληθινά ευτυχισμένος» που επέστρεψε ο γιος του, που υποδέχθηκε με παραδοσιακή ταϊλανδική τελετή, μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας. «Δεν νομίζω πως θα ξαναφύγει από το σπίτι», πρόσθεσε.

Οι αρχές έχουν σκοπό να φροντίσουν οι όμηροι να επανενταχθούν ομαλά και θα επικεντρωθούν «στην ψυχική τους υγεία», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Μαρίς Σανγκιαμπόνγκσα.

«Ουδέποτε εγκαταλείψαμε τους ομήρους», διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχωρήθηκε στο αεροδρόμιο.

Δεκάδες χιλιάδες εργάτες από τη Νοτιοανατολική Ασία εργάζονταν στο Ισραήλ όταν εκτυλίχθηκε η επίθεση της Χαμάς, πολλοί από αυτούς ως αγρότες στην αγροτική εστία του Ισραήλ κοντά στα σύνορα της Γάζας.

Κατά την έφοδο της 7ης Οκτωβρίου 20233 απήχθησαν συνολικά 31 Ταϊλανδοί. Οι 23 αφέθηκαν ελεύθεροι προτού τελειώσει το 2023. Άλλοι δύο κηρύχθηκαν νεκροί τον Μάιο του 2024. Ο τελευταίος όμηρος από την Ταϊλάνδη που συνεχίζει να κρατείται στη Λωρίδα της Γάζας πιστεύεται πως είναι ακόμη ζωντανός.

Σύμφωνα με τις αρχές στην Μπανγκόκ, στο πλαίσιο του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς έχασαν τη ζωή τους 46 ταϊλανδοί εργάτες.

Οι περισσότεροι σκοτώθηκαν όταν έγινε η επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, ωστόσο κάποιοι έχασαν τη ζωή τους από ρουκέτες του λιβανικού κινήματος Χεζμπολά, που άνοιξε μέτωπο με το Ισραήλ την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου για να υποστηρίξει τη Χαμάς, σύμμαχό της.



