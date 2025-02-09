Ο πρώτος πρόεδρος της ανεξάρτητης Ναμίμπια, Σαμ Νουτζόμα, πέθανε σε ηλικία 95 ετών στην πρωτεύουσα Βίντχοκ, ανακοίνωσε ο σημερινός ηγέτης της χώρας σύμφωνα με το BBC.

Ο Νουτζόμα ηγήθηκε του μακροχρόνιου αγώνα για την ανεξαρτησία από τη Νότια Αφρική το 1990, αφού βοήθησε στην ίδρυση του απελευθερωτικού κινήματος της Ναμίμπια, γνωστού ως Οργάνωση των Λαών της Νοτιοδυτικής Ευρώπης (Swapo), τη δεκαετία του 1960.

Μετά την ανεξαρτησία, ο Νουτζόμα έγινε πρόεδρος το 1990 και ηγήθηκε της χώρας μέχρι το 2005.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο Νουτζόμα νοσηλευόταν τις τελευταίες τρεις εβδομάδες σε νοσοκομείο με ασθένεια από την οποία «δεν μπόρεσε να αναρρώσει», ανέφερε ο τωρινός πρόεδρος της Ναμίμπια Νανγκόλο Εμπούμπα σε ανακοίνωσή του με την οποία ανακοίνωσε τον θάνατο με «βαθύτατη θλίψη και λύπη».

«Μας ενέπνευσε να σηκωθούμε στα πόδια μας και να φροντίσουμε αυτή την απέραντη γη των προγόνων μας», δήλωσε ο Εμπούμπα, προσθέτοντας ότι: «Ο ιδρυτής μας έζησε μια μακρά και σημαντική ζωή κατά τη διάρκεια της οποίας υπηρέτησε εξαιρετικά τον λαό της αγαπημένης του χώρας».

Ο Νουτζόμα αποχώρησε από την ηγεσία του κράτους το 2005, αλλά συνέχισε να ηγείται του κόμματος πριν παραιτηθεί το 2007 από πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος Swapo μετά από 47 χρόνια στην ηγεσία του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.