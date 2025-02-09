Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Καραϊβική τα ξημερώματα - Βίντεο

Πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση 7, 6 Ρίχτερ σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας στην καρδιά της Καραϊβικής Θάλασσας, σε σχετικά μικρό εστιακό βάθος, που κατά τις πρώτες εκτιμήσεις ήταν 10 χιλιόμετρα.

Αμέσως εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους μέχρι και 3 μέτρων για την Κούβα και όλα τα κράτη της Καραϊβικής Θάλασσας, καθώς και τη βόρεια Ονδούρα και τις αμερικανικές περιοχές του Πουέρτο Ρίκο και τις Παρθένες Νήσους.

This is how 7.4 Earthquake in Caribbean sea was felt in Honduras.

Second video is from Olanchito, Yoro, Honduras

Η προειδοποίηση - η οποία ήρθη λίγη ώρα αργότερα - αφορούσε επίσης την Τζαμάικα, το Μεξικό, την Κόστα Ρίκα, την Αϊτή, τις Μπαχάμες, το Μπελίζ, τον Παναμά, τη Νικαράγουα και τη Γουατεμάλα.

Ο ισχυρότατος σεισμός προκάλεσε πανικό στους κατοίκους της Καραϊβικής αλλά, ως αυτό το στάδιο, δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε υλικές ζημιές από τις αρχές κάποιας χώρας.

Πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό στην περιοχή από το 2021, όταν σεισμός 7,2 βαθμών έπληξε την Αϊτή, με τουλάχιστον 2.248 νεκρούς.

Στα μέσα Νοεμβρίου, δυο ισχυροί σεισμοί καταγράφτηκαν στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά των νότιων ακτών της Κούβας, χωρίς πάντως να αναφερθούν θύματα ούτε να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

