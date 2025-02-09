Γάζα: Τι αντίκτυπο μπορεί να έχει η οργή για την κακή κατάσταση ομήρων και κρατουμένων στην εύθραυστη κατάπαυση του πυρός

Το θέαμα του Eli Sharabi να δίνει συνέντευξη στη σκηνή, περιτριγυρισμένος από μαχητές της Χαμάς, προκάλεσε σπαραγμό και οργή στους Ισραηλινούς, σύμφωνα με το BBC.

«Πώς αισθάνεστε;» τον ρωτάει ένας μαχητής της Χαμάς που φοράει μάσκα που καλύπτει όλο του το πρόσωπο. «Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος σήμερα που επιστρέφω στη... γυναίκα και τις κόρες μου», απαντά, μη γνωρίζοντας ότι σκοτώθηκαν στην επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η σκηνοθετημένη παράδοση των ομήρων μεταδόθηκε ζωντανά σε όλο τον κόσμο για να σταλεί ένα μήνυμα.

Οι τάξεις των ένοπλων μαχητών, το πανό στα αραβικά, εβραϊκά και αγγλικά που δηλώνει «Είμαστε η πλημμύρα... η επόμενη μέρα του πολέμου» - όλα σκηνοθετημένα με σύγχρονο εξοπλισμό κάμερας - όλο αυτό είχε σκοπό να σταλεί ένα μήνυμα στον κόσμο ότι εξακολουθούν να έχουν το πάνω χέρι στη Λωρίδα της Γάζας και σκοπεύουν να παραμείνει έτσι η κατάσταση.

Σε προηγούμενες ανταλλαγές ομήρων και κρατουμένων, η Χαμάς προσπάθησε να δώσει την εντύπωση ότι φρόντιζε καλά αυτούς που είχε απαγάγει. Δεν ήταν εφικτό να το κάνει αυτή τη φορά.

Και οι τρεις άνδρες που απελευθέρωσε βρίσκονταν σε πολύ κακή κατάσταση. Καθώς οι εικόνες τους μεταδόθηκαν στην πλατεία Ομήρων στο κέντρο Τελ Αβίβ, η ατμόσφαιρα άλλαξε από κλίμα γιορτής σε κλίμα οδύνης.

«Είναι περίπλοκο», δήλωσε η 21χρονη Ruth Senderovich, η οποία παρακολουθούσε τις εξελίξεις στις μεγάλες οθόνες. «Είναι η μεγαλύτερη χαρά που είχα εδώ και καιρό και είναι επίσης οδυνηρό γιατί βλέπεις τώρα διαλυμένους άνδρες».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ «δεν θα αποσιωπήσει τις συγκλονιστικές σκηνές» και ότι θα ληφθούν ανάλογα μέτρα, χωρίς να διευκρινίσει ποια θα είναι αυτά.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC), η οποία διευκολύνει τις ανταλλαγές, ανέφερε ότι «ανησυχεί όλο και περισσότερο για τις συνθήκες που περιβάλλουν τις επιχειρήσεις απελευθέρωσης», ζητώντας να είναι αξιοπρεπείς και να μην πραγματοποιούνται δημόσια.

Αλλά δεν είναι μόνο η Χαμάς που έχει δεχτεί σφοδρή κριτική για την κατάσταση των ανθρώπων που απελευθερώνει.

Αμέσως μετά την απελευθέρωση των τριών ομήρων, 183 Παλαιστίνιοι - κάποιοι από τους οποίους εξέτιζαν μακροχρόνιες ποινές για τη συμμετοχή τους στις δολοφονίες Ισραηλινών, ενώ άλλοι κρατούνταν χωρίς κατηγορίες - απελευθερώθηκαν από τις ισραηλινές φυλακές.

Ένας από αυτούς που αφέθηκαν ελεύθεροι ήταν ο Jamal al-Tawil, πρώην δήμαρχος της al-Birehχ. Έχει περάσει σχεδόν δύο δεκαετίες μέσα και έξω από ισραηλινές φυλακές, εν μέρει λόγω ισχυρισμών ότι βοήθησε στον σχεδιασμό βομβιστικών επιθέσεων αυτοκτονίας. Πρόσφατα έκανε απεργία πείνας για να διαμαρτυρηθεί για την κράτησή του χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες.

Η κόρη του, η οποία αποφυλακίστηκε πρόσφατα, ισχυρίστηκε ότι τον ξυλοκόπησαν τις τελευταίες στιγμές πριν από την αποφυλάκισή του. Χρειάστηκε να μεταφερθεί από το λεωφορείο στο νοσοκομείο ενώ ήταν συνδεδεμένος με αναπνευστήρα.

Σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο, επτά από αυτούς που απελευθερώθηκαν από ισραηλινές φυλακές χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη μετά τη φυλάκισή τους.

Από τις 7 Οκτωβρίου 2023 έχουν υπάρξει πολυάριθμες αναφορές που κατηγορούν τις ισραηλινές αρχές για κακοποίηση Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Το ερώτημα τώρα είναι τι αντίκτυπο θα έχουν οι απελευθερώσεις ομήρων και κρατουμένων του Σαββάτου στην εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Το Ισραήλ ανέφερε ότι στέλνει διαπραγματευτές στο Κατάρ για να συζητήσουν «τεχνικά ζητήματα», πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες για την επόμενη φάση. Έχει επίσης καλωσορίσει θερμά την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να εκκενωθεί η Γάζα από τους Παλαιστίνιους.

Η Χαμάς, εν τω μεταξύ, κατηγόρησε το Ισραήλ για «έλλειψη δέσμευσης» όσον αφορά την κατάπαυση του πυρός, αλλά ανέφερε ότι εξακολουθεί να είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε οποιεσδήποτε συνομιλίες.

Η Χαμάς κυκλοφόρησε επίσης ένα βίντεο για την απελευθέρωση των τριών ομήρων. Γυρισμένο σε υπόγειες σήραγγες, προφανώς γνωρίζοντας ότι πρόκειται να απελευθερωθούν. Οι όμηροι μιλάνε στην κάμερα, ευχαριστώντας τον Θεό και στη συνέχεια βάζουν στολές με τις φωτογραφίες τους.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο ακολούθησε σύντομα δήλωση των οικογενειών που ζητούσαν να μη μεταδοθεί από τα μέσα.

Παρά την οργή για την κατάσταση των ομήρων, πολλοί έβγαλαν ένα άλλο συμπέρασμα από τη χθεσινή ημέρα. Μια συμφωνία για την εξασφάλιση της ελευθερίας τους - και ένα μόνιμο τέλος στις μάχες - δεν θα έρθει αρκετά σύντομα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.