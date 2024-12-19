Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία κυριάρχησε κατά την ετήσια μαραθώνια συνέντευξη Τύπου του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος παραμένει αμετανόητος, δηλώνοντας, μάλιστα, ότι η Ρωσία θα έπρεπε να είχε εισβάλει νωρίτερα στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε επίσης ότι εκ των υστέρων είδε ότι θα έπρεπε να είχε υπάρξει «συστηματική προετοιμασία» για την εισβολή του 2022, την οποία ανέφερε ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Η Ρωσία κατέλαβε την Κριμαία από την Ουκρανία το 2014 και οι φιλορωσικές δυνάμεις ξεκίνησαν τη σύγκρουση στην ανατολική Ουκρανία, για να κορυφωθεί οκτώ χρόνια αργότερα όταν ο Πούτιν εισέβαλε στη χώρα και προσπάθησε να καταλάβει το Κίεβο.

Κατά τη διάρκεια της τετράωρης εμφάνισής του, ο Πούτιν μίλησε επίσης για τον έκπτωτο ηγέτη της Συρίας, το πυρηνικό δόγμα της Ρωσίας που αναβάθμισε καθώς και για εσωτερικά ζητήματα, όπως η τιμή του βουτύρου.

Η εκδήλωση που μεταδόθηκε ζωντανά από τα κύρια κρατικά τηλεοπτικά κανάλια την Πέμπτη έφερε την ονομασία «Συμπεράσματα της Χρονιάς με τον Βλαντιμίρ Πούτιν».

Ο Πούτιν εμφανίστηκε μπροστά σε μια μεγάλη μπλε οθόνη με τον χάρτη της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που απεικόνιζε τα προσαρτημένα τμήματα της Ουκρανίας. Στη διάρκεια της συνέντευξης, δέχτηκε ερωτήσεις από μέλη του κοινού, ξένους δημοσιογράφους και συνταξιούχους - αλλά επρόκειτο για μία εξαιρετικά συντονισμένη και αυστηρά ελεγχόμενη διαδικασία.

Όταν ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο του BBC για τη Ρωσία και εάν πιστεύει ότι η χώρα ήταν σε καλύτερη κατάσταση από την αποχώρηση από την εξουσία του προκατόχου του, Μπόρις Γέλτσιν, πριν από 25 χρόνια, ο Πούτιν είπε ότι η χώρα είχε ανακτήσει την «κυριαρχία» της.

«Με όλα όσα συνέβαιναν στη Ρωσία πριν από αυτό, οδεύαμε προς μια πλήρη, ολοκληρωτική απώλεια της κυριαρχίας μας».

Η θέση της Ρωσίας μετά την πτώση Άσαντ

Ερωτηθείς για την πτώση του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία, ο Πούτιν επέμεινε ότι δεν αποτελεί ήττα για το Κρεμλίνο - το οποίο υποστήριζε στρατιωτικά τον Πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ για χρόνια - αλλά παραδέχτηκε ότι η κατάσταση ήταν «περίπλοκη».

Ο Ρώσος πρόεδρος αποκάλυψε ότι δεν είχε μιλήσει ακόμη με τον έκπτωτο Σύρο ηγέτη, ο οποίος κατέφυγε στη Μόσχα αλλά είπε ότι σχεδίαζε να το κάνει σύντομα.

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία βρίσκεται σε συνομιλίες με τους νέους ηγέτες της Συρίας για να διατηρήσει δύο στρατηγικά σημαντικές στρατιωτικές βάσεις στις ακτές της Μεσογείου και ότι η Μόσχα θα εξετάσει το ενδεχόμενο να τις χρησιμοποιήσει για ανθρωπιστικούς σκοπούς.

«Θα συναντούσα τον Τραμπ»

Σχετικά με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Πούτιν είπε ότι οι δύο ηγέτες δεν έχουν μιλήσει εδώ και τέσσερα χρόνια, αλλά δήλωσε έτοιμος να τον συναντήσει «αν το θελήσει».

Όταν του επισημάνθηκε ότι βρισκόταν σε αδύναμη θέση σε σύγκριση με τον Τραμπ, ο οποίος πρόκειται να αναλάβει τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο, ο Πούτιν παρέπεμψε στα λόγια του Αμερικανού συγγραφέα Μαρκ Τουέιν: «Οι φήμες για τον θάνατό μου είναι πολύ υπερβολικές», προκαλώντας άφθονο γέλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων.

Σε ιστορικό σημείο οι σχέσεις με την Κίνα

Στο ζήτημα της Κίνας, ο Πούτιν είπε ότι οι σχέσεις της Ρωσίας με τον ανατολικό γείτονά της έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών και οι δύο χώρες συντονίζουν τις ενέργειές τους στην παγκόσμια σκηνή.

«Την τελευταία δεκαετία, το επίπεδο και η ποιότητα των σχέσεών μας έχουν φτάσει στο καλύτερο σημείο», είπε.

«Ανοιχτός σε συμβιβασμούς»

Ένα μεγάλο μέρος της συνέντευξης επικεντρώθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία, με τον Πούτιν να λέει ότι είναι «ανοιχτός σε συμβιβασμούς» για τον τερματισμό του πολέμου - αν και δεν είναι σαφές τι συνεπάγονται αυτοί οι συμβιβασμοί.

Οι ρωσικές δυνάμεις σημειώνουν πρόοδο στην πρώτη γραμμή «καθημερινά», είπε, χαρακτηρίζοντας τα στρατεύματά του «ήρωες».

Κάποια στιγμή, έβγαλε μια υπογεγραμμένη σημαία που είπε ότι του έδωσαν Ρώσοι πεζοναύτες που «πολέμησαν για την πατρίδα» στην περιοχή του Κουρσκ και κάλεσε δύο παρατηρητές να την κρατήσουν πίσω του για τις κάμερες.

Μίλησε επίσης για τα κατασκευαστικά έργα της Ρωσίας σε περιοχές που έχει καταλάβει από την Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι οι δρόμοι στην ουκρανική περιοχή του Λουχάνσκ είχαν βελτιωθεί σημαντικά από τότε που καταλήφθηκε από δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Ρωσία το 2014.

Το πυρηνικό δόγμα

Όταν ρωτήθηκε από ένα μέλος του ακροατηρίου εάν η Δύση είχε «λάβει το μήνυμα» για την αλλαγή του πυρηνικού δόγματος της Ρωσίας, είπε «θα πρέπει να τους ρωτήσετε».

Το νέο πυρηνικό δόγμα επιτρέπει στη Ρωσία να πραγματοποιήσει πυρηνική επίθεση σε οποιαδήποτε χώρα, εάν υποστηρίζεται από μια πυρηνική δύναμη.

Αυτό σημαίνει ότι εάν η Ουκρανία εξαπέλυε μια μεγάλη επίθεση στη Ρωσία με συμβατικούς πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή αεροσκάφη, θα μπορούσε να πληροί τα κριτήρια για μια πυρηνική απάντηση.

Ο Πούτιν τόνισε επίσης τις δυνατότητες του νέου ρωσικού βαλλιστικού πυραύλου μεσαίου βεληνεκούς, Ορέσνικ, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε σε επίθεση στην Ουκρανία τον Νοέμβριο.

Μάλιστα, προέτρεψε την ουκρανική αεράμυνα να προσπαθήσει να τον καταρρίψει, χρησιμοποιώντας συστήματα που παρέχονται από τις ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια να υποδηλώσει την ανωτερότητα του όπλου.

Κυρίαρχο θέμα σε όλη την εκδήλωση ήταν η «ρωσική κυριαρχία», με τον Πούτιν να ισχυρίζεται ότι η λιγότερη εξάρτηση από διεθνείς εταίρους -εν μέρει αποτέλεσμα των δυτικών κυρώσεων- ήταν ένα από τα βασικά επιτεύγματα της εισβολής του στην Ουκρανία.

Είπε ότι η οικονομία είναι «σταθερή», επισημαίνοντας ότι η Ρωσία έχει υψηλότερη ανάπτυξη από χώρες όπως η Γερμανία, αλλά παραδέχτηκε ότι ο πληθωρισμός 9,1% ήταν «ανησυχητικός».

Στην πραγματικότητα, η οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη στρατιωτική παραγωγή.

Καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας, ο Πούτιν απάντησε επίσης σε ερωτήσεις για εσωτερικά ζητήματα - από τηλεφωνικές απάτες απατεώνες μέχρι τη μάχη των νέων για την απόκτηση στεγαστικού δανείου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.