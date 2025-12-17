Μια μεγάλη αλλαγή για ένα από τα σημαντικότερα τηλεοπτικά γεγονότα στον κόσμο, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών. Τα βραβεία Όσκαρ, «αποχωρούν» από το ABC και θα ξεκινήσουν να μεταδίδονται στο YouTube από το 2029.

Η 100ή απονομή των βραβείων Όσκαρ το 2028 θα είναι η τελευταία που θα μεταδώσει το γνωστό ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό δίκτυο των ΗΠΑ, ενώ από το 2029, το YouTube θα κατέχει τα δικαιώματα μετάδοσης των βραβείων παγκοσμίως, έως το 2033. Ουσιαστικά, θα φιλοξενεί όλα όσα αφορούν στα Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης του διάσημου «κόκκινου χαλιού», των Βραβείων Governors και της ανακοίνωσης των υποψηφιοτήτων.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνάπτουμε μια πολύπλευρη παγκόσμια συνεργασία με το YouTube, η οποία θα αποτελέσει το μελλοντικό σπίτι των Όσκαρ και του ετήσιου προγράμματος της Ακαδημίας», δήλωσαν ο διευθύνων σύμβουλος της ακαδημίας, Μπιλ Κράμερ, και η πρόεδρος της ακαδημίας, Λινέτ Χάουελ Τέιλορ. «Η Ακαδημία είναι ένας διεθνής οργανισμός και αυτή η συνεργασία θα μας επιτρέψει να επεκτείνουμε την πρόσβαση στο έργο της Ακαδημίας στο μεγαλύτερο δυνατό παγκόσμιο κοινό — κάτι που θα είναι επωφελές για τα μέλη μας και την κινηματογραφική κοινότητα».

Πηγή: skai.gr

