Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, σε μια κουβέντα που είχε με την Τζένιφερ Λόρενς για το “Actors on Actors” των Variety και CNN, η Λόρενς τον ρώτησε αν έχει ξαναδεί τον «Τιτανικό». Η απάντησή του αιφνιδίασε: «Όχι. Δεν το έχω δει».

Η Λόρενς του είπε πως είναι καιρός να το δει τώρα, διότι είναι μία πραγματικά καλή ταινία, με τον Ντι Κάπριο να απαντά ότι δεν συνηθίζει να παρακολουθεί τις ταινίες του. Εκείνη συμφώνησε και αστειεύτηκε ότι μόνο μια φορά, μεθυσμένη, έβαλε να δει το American Hustle για να τσεκάρει αν είναι καλή ηθοποιός, αλλά δεν θυμάται καν το συμπέρασμα που έβγαλε.

Ο Ντι Κάπριο έχει πει και παλιότερα ότι σπάνια βλέπει τη δουλειά του. Εξαίρεση αποτελεί «Ο Ιπτάμενος Κροίσος», γιατί ήταν μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για εκείνον. Ήταν η πρώτη φορά που ένιωσε πραγματικά μέρος της παραγωγής και όχι απλώς ένας ηθοποιός που κάνει έναν ρόλο, ειδικά δουλεύοντας ξανά με τον Μάρτιν Σκορσέζε.

Όσο για τον «Τιτανικό», παραδέχεται ότι ούτε εκείνος ούτε η Κέιτ Γουίνσλετ μπορούσαν να φανταστούν τι τεράστια επιτυχία θα γινόταν. Και όταν ήρθε όλη αυτή η ξαφνική φήμη, ο ίδιος ήξερε πως έπρεπε να κάνει ένα βήμα πίσω και να επιστρέψει στις αρχικές του καλλιτεχνικές προθέσεις.

Πηγή: skai.gr

