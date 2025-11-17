Τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ στο Ray Dolby Ballroom στο Λος Αντζελες, για την τελετή απονομής των 16ων ετήσιων βραβείων Governors Awards, τα «τιμητικά Οσκαρ» που απονέμει η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών σε προσωπικότητες και επαγγελματίες για τη συνολική και διαρκή προσφορά τους στον κινηματογράφο.

Ο Τομ Κρουζ ήταν το πρόσωπο της βραδιάς καθώς παρέλαβε το τιμητικό – και πρώτο του – Όσκαρ, για τα 40 χρόνια καριέρας και τη συνολική προσφορά του στην 7η Τέχνη.

A moment 40 years in the making. Congratulations Tom Cruise on your well-deserved honorary Oscar! pic.twitter.com/f6BQWE1Yrl — Warner Bros. Entertainment (@WBHomeEnt) November 16, 2025

Ο 64χρονος σταρ παρέλαβε συγκινημένος και καταχειροκροτούμενος το βραβείο του από τον επίσης Οσκαρικό Μεξικανό σκηνοθέτη, Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου.

«Η δημιουργία ταινιών δεν είναι αυτό που κάνω, είναι αυτός που είμαι… ανεξάρτητα από το πού κατάγεσαι, σε μια αίθουσα κινηματογράφου γελάμε, νιώθουμε, ελπίζουμε μαζί, και αυτή είναι η δύναμη αυτής της Τέχνης» είπε ο Κρουζ.

A standing ovation for Tom Cruise as he receives his honorary Oscar at the #GovernorsAwards pic.twitter.com/TCXSGb05RA — Deadline (@DEADLINE) November 17, 2025

Στην ομιλία του κατά την παραλαωή του πρώτου του Οσκαρ, ο ηθοποιός υποσχέθηκε ακόμα ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει και να προωθήσει νέες φωνές, «για να προστατεύσω ό,τι κάνει τον κινηματογράφο ισχυρό. Ελπίζω χωρίς άλλα πολλά σπασμένα κόκαλα»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.