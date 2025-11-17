Λογαριασμός
Τιμητικό, πρώτο Όσκαρ στον Τομ Κρουζ για τα 40 χρόνια καριέρας - Βίντεο, φωτογραφίες

Καταχειροκροτούμενος, ο 64χρονος σταρ παρέλαβε συγκινημένος το βραβείο του από τον επίσης Οσκαρικό Μεξικανό σκηνοθέτη, Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου. 

τομ κρουζ

Τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ στο Ray Dolby Ballroom στο Λος Αντζελες, για την τελετή απονομής των 16ων ετήσιων βραβείων Governors Awards, τα «τιμητικά Οσκαρ» που  απονέμει η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών σε προσωπικότητες και επαγγελματίες για τη συνολική και διαρκή προσφορά τους στον κινηματογράφο. 

Ο Τομ Κρουζ ήταν το πρόσωπο της βραδιάς καθώς παρέλαβε το τιμητικό – και πρώτο του – Όσκαρ, για τα 40 χρόνια καριέρας και τη συνολική προσφορά του στην 7η Τέχνη. 

Ο 64χρονος σταρ παρέλαβε συγκινημένος και καταχειροκροτούμενος το βραβείο του από τον επίσης Οσκαρικό Μεξικανό σκηνοθέτη, Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου. 

τομ κρουζ

«Η δημιουργία ταινιών δεν είναι αυτό που κάνω, είναι αυτός που είμαι… ανεξάρτητα από το πού κατάγεσαι, σε μια αίθουσα κινηματογράφου γελάμε, νιώθουμε, ελπίζουμε μαζί, και αυτή είναι η δύναμη αυτής της Τέχνης» είπε ο Κρουζ. 

Στην ομιλία του κατά την παραλαωή του πρώτου του Οσκαρ, ο ηθοποιός υποσχέθηκε ακόμα ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει και να προωθήσει νέες φωνές, «για να προστατεύσω ό,τι κάνει τον κινηματογράφο ισχυρό. Ελπίζω χωρίς άλλα πολλά σπασμένα κόκαλα»

TAGS: Κινηματογράφος Βραβεία Όσκαρ Τομ Κρουζ Tom Cruise
