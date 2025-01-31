Ρούμπιο: Θα επισκεφθεί τη Διώρυγα του Παναμά και θα συζητήσει το θέμα ελέγχου της

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί τη Διώρυγα του Παναμά και θα συζητήσει το θέμα κατά την επίσκεψή του στη χώρα, μετά την απειλή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι θα αναλάβει τον έλεγχο της διώρυγας, δήλωσε σήμερα ο ειδικός απεσταλμένος Μαουρίσιο Κλαβέρ Καρόνε.

Ο Ρούμπιο πρόκειται να αναχωρήσει αύριο, Σάββατο, για να επισκεφθεί τον Παναμά, το Ελ Σαλβαδόρ, την Κόστα Ρίκα, τη Γουατεμάλα και τη Δομινικανή Δημοκρατία στην πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

