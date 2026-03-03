Το Κατάρ δηλώνει ότι το Ιράν δεν προειδοποίησε για τις πυραυλικές επιθέσεις

Το Κατάρ δήλωσε ότι το Ιράν δεν το ειδοποίησε για επερχόμενες πυραυλικές επιθέσεις, καθώς η Τεχεράνη διεξάγει μια εκστρατεία αντιποίνων σε ολόκληρο τον Κόλπο, η οποία πυροδοτήθηκε από τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Το Κατάρ είναι μία από τις 12 χώρες που έχει στοχοποιήσει το Ιράν στη Μέση Ανατολή. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Ματζέντ αλ-Ανσάρι, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη ότι οι ιρανικοί στόχοι δεν περιορίζονταν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αλλά περιλάμβαναν ολόκληρη την επικράτεια του Κατάρ, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει καμία επικοινωνία με τις αρχές στην Τεχεράνη.

Διαβάστε περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή, ΕΔΩ

«Το Κατάρ αιφνιδιάστηκε από αυτές τις αδικαιολόγητες επιθέσεις», είπε στους δημοσιογράφους.

Ο αλ-Ανσάρι ανέφερε ότι ο στρατός του Κατάρ απέτρεψε επιθέσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χαμάντ στη Ντόχα, καθώς το Ιράν συνέχιζε τις επιθέσεις του για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα μετά την έναρξη του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου το Σάββατο.

«Υπήρξαν απόπειρες επίθεσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χαμάντ. Όλες αποτράπηκαν. … Οι πύραυλοι καταρρίφθηκαν από τα αμυντικά μας μέσα και κανένας δεν έφτασε στο αεροδρόμιο», δήλωσε ο αλ-Ανσάρι. Ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι σχεδόν 8.000 άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στο Κατάρ λόγω του κλεισίματος του εναέριου χώρου εξαιτίας του πολέμου.

Επιπλέον, ο αλ-Ανσάρι σημείωσε ότι ιρανικά αεροσκάφη καταρρίφθηκαν τη Δευτέρα αφού εισήλθαν στον εναέριο χώρο του Κατάρ, παρά τις προειδοποιήσεις. Κατευθύνονταν προς τη Ντόχα πριν στοχοποιηθούν, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να αναζητούν τα πληρώματά τους, πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ο αλ-Ανσάρι δήλωσε ότι ο Ιρανός πρέσβης στο Κατάρ κλήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών και του επισημάνθηκε ότι οι επιθέσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε «επιδείνωση» των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Η QatarEnergy διακόπτει την παραγωγή προϊόντων downstream

Μετά την αναστολή της παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) τη Δευτέρα, η QatarEnergy αποφάσισε να σταματήσει την παραγωγή και συναφών προϊόντων.

«Η QatarEnergy διακόπτει την παραγωγή ορισμένων προϊόντων downstream στο Κράτος του Κατάρ, συμπεριλαμβανομένων της ουρίας, των πολυμερών, της μεθανόλης, του αλουμινίου και άλλων προϊόντων», ανακοίνωσε η εταιρεία την Τρίτη. Τη Δευτέρα, η εταιρεία είχε ήδη διακόψει την παραγωγή LNG και συναφών προϊόντων στις εγκαταστάσεις της στο Ras Laffan Industrial City και στο Mesaieed Industrial City λόγω «στρατιωτικών επιθέσεων».

Αρκετές εκρήξεις έχουν σημειωθεί στο Κατάρ τις τελευταίες ημέρες, ενώ το Υπουργείο Άμυνας του ανέφερε ότι από το Σάββατο εντόπισε την εκτόξευση τριών πυραύλων cruise, 101 βαλλιστικών πυραύλων και 39 μη επανδρωμένων αεροσκαφών αυτοκτονίας προς τον εναέριο χώρο του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.