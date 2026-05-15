Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιχείρησαν να πείσουν γειτονικά κράτη, μεταξύ αυτών τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, να συμμετάσχουν σε μια συντονισμένη στρατιωτική απάντηση απέναντι στα ιρανικά πλήγματα, χωρίς όμως αποτέλεσμα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg.

Ο πρόεδρος των ΗΑΕ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, είχε σειρά τηλεφωνικών επικοινωνιών με ηγέτες της περιοχής, ανάμεσά τους και τον Σαουδάραβα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, λίγο μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, θεωρούσε αναγκαία μια κοινή στρατιωτική απάντηση ώστε να αποτραπεί περαιτέρω ιρανική κλιμάκωση, καθώς η Τεχεράνη είχε εξαπολύσει εκατοντάδες drones και πυραύλους εναντίον κρατών του Κόλπου, στοχεύοντας λιμάνια, αεροδρόμια, ξενοδοχεία και κατοικημένους πύργους.

Το Ιράν προχώρησε, επίσης, σε αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ, αναγκάζοντας τα κράτη του Κόλπου να περιορίσουν την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, με σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις.

Ωστόσο, ενώ τα ΗΑΕ τάχθηκαν γρήγορα υπέρ της συνεργασίας με την κυβέρνηση Τραμπ και το Ισραήλ, άλλες αραβικές χώρες του Κόλπου φέρονται να απάντησαν ότι «αυτός δεν είναι δικός μας πόλεμος».

Η στάση αυτή φαίνεται πως επιδείνωσε περαιτέρω τις ήδη τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στα ΗΑΕ και τη Σαουδική Αραβία.

Κατά τη διάρκεια των επαφών, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων υπενθύμισε στους συνομιλητές του ότι το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), στο οποίο συμμετέχουν έξι χώρες, ιδρύθηκε το 1981 ακριβώς λόγω των απειλών που θεωρήθηκε ότι προέκυψαν από την Ισλαμική Επανάσταση στο Ιράν δύο χρόνια νωρίτερα, σύμφωνα με πηγή με γνώση των συνομιλιών.

Από την πλευρά της, η Σαουδική Αραβία φέρεται να υποστήριξε μια στρατηγική που θα δίνει έμφαση στην αποτροπή και την άμυνα, διαχωρίζοντας τη θέση της από τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Σύμφωνα με αξιωματούχο του Κόλπου που γνωρίζει τις διαβουλεύσεις στο Ριάντ, οι Σαουδάραβες θεώρησαν ότι τη στάση των Εμιράτων θα κλιμακώσει την κατάσταση.

Η αποχώρηση των ΗΑΕ από τον OPEC

Οι μέχρι σήμερα άγνωστες αυτές λεπτομέρειες, σύμφωνα με το Bloomberg, βοηθούν να εξηγηθεί η οργή των ΗΑΕ απέναντι σε άλλα αραβικά κράτη, η οποία κορυφώθηκε με την ιστορική απόφαση του Αμπού Ντάμπι να αποχωρήσει από τον OPEC στα τέλη Απριλίου, καθώς και με τη στενότερη προσέγγισή του με το Ισραήλ.

Πηγές με γνώση του ζητήματος ανέφεραν ότι τα ΗΑΕ πραγματοποίησαν περιορισμένες επιθέσεις κατά του Ιράν χωρίς τη στήριξη άλλων κρατών του Κόλπου, αρχικά στις αρχές Μαρτίου και εκ νέου τον Απρίλιο.

Η απόφαση αποχώρησης από τον OPEC, το πετρελαϊκό καρτέλ υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, προκάλεσε σοκ στις αγορές ενέργειας, ενώ το Αμπού Ντάμπι εξετάζει πλέον ακόμη και τη συμμετοχή του σε περιφερειακούς οργανισμούς όπως το GCC.

Πέρα από τις εντάσεις που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν, τα ΗΑΕ και η Σαουδική Αραβία παραμένουν οικονομικοί ανταγωνιστές και διαφωνούν εδώ και χρόνια για τις συγκρούσεις στην Υεμένη και το Σουδάν.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία εξομάλυναν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ μέσω των Συμφωνιών του Αβραάμ το 2020 υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, φέρονται να αποτέλεσαν τον βασικό στόχο των ιρανικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο οποίος έχει ανασταλεί μετά από συμφωνία για εκεχειρία στις 8 Απριλίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Τεχεράνη εκτόξευσε σχεδόν 3.000 drones και πυραύλους εναντίον των ΗΑΕ πριν από την επίτευξη της εκεχειρίας, αν και η συντριπτική πλειονότητα αναχαιτίστηκε από πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας. Το Ιράν εξαπέλυσε νέες επιθέσεις και την περασμένη εβδομάδα, πλήττοντας μεταξύ άλλων το στρατηγικής σημασίας πετρελαϊκό λιμάνι της Φουτζάιρα.

Επιθέσεις δέχθηκαν επίσης το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, η Σαουδική Αραβία και το Ομάν, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Κατάρ, πλήγμα στη μονάδα υγροποιημένου φυσικού αερίου ρας Λαφάν, τη μεγαλύτερη στον κόσμο, προκάλεσε ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίες θα χρειαστούν χρόνια για να αποκατασταθούν.

Παρά τις επιθέσεις σε όλη την περιοχή, η ηγεσία των ΗΑΕ θεωρούσε ότι καμία άλλη χώρα του Κόλπου δεν δεχόταν πλήγματα αντίστοιχης έντασης.

Σύμφωνα με μία από τις πηγές, τα ΗΑΕ και το Ισραήλ συνεργάστηκαν στενά στην έγκαιρη προειδοποίηση και αναχαίτιση ιρανικών επιθέσεων, στην ανταλλαγή πληροφοριών και στον συντονισμό στόχων εντός του Ιράν. Ο πρόεδρος των ΗΑΕ Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ είχε μάλιστα αυτόν τον μήνα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με τις δύο κυβερνήσεις.

Ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι δήλωσε επίσης ότι το Ισραήλ απέστειλε στα ΗΑΕ συστοιχίες αντιαεροπορικής άμυνας Iron Dome μαζί με προσωπικό για τη λειτουργία τους.

Η δυσαρέσκεια με το Πακιστάν

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με άλλες πηγές, και η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε πλήγματα κατά του Ιράν τον Μάρτιο, προτού στραφεί στη διπλωματία, επιδιώκοντας μέσω του Πακιστάν διαμεσολάβηση ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

Τα ΗΑΕ εμφανίζονται δυσαρεστημένα επειδή, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, δεν ενημερώθηκαν επαρκώς για την πακιστανική πρωτοβουλία. Το Αμπού Ντάμπι αρνήθηκε στις αρχές Απριλίου να παρατείνει δάνειο 3 δισ. δολαρίων προς το Ισλαμαμπάντ, με τη Σαουδική Αραβία να παρεμβαίνει στη συνέχεια για να βοηθήσει το Πακιστάν στην αποπληρωμή μέρους των υποχρεώσεών του.

Το Κατάρ, από την πλευρά του, εξέτασε το ενδεχόμενο αντιποίνων μετά το πλήγμα στη μονάδα Ρας Λαφάν στα μέσα Μαρτίου, αλλά τελικά επέλεξε να μην κλιμακώσει την κατάσταση, επιδιώκοντας να διαδραματίσει ρόλο αποκλιμάκωσης.

Μπαχρέιν και Κουβέιτ, που συνήθως ευθυγραμμίζονται με τη Σαουδική Αραβία, επέλεξαν επίσης να μείνουν εκτός της σύγκρουσης, ενώ το Ομάν θεωρούνταν εξαρχής απίθανο να συμμετάσχει λόγω των στενότερων σχέσεών του με το Ιράν.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις σχετικές διαβουλεύσεις, η κυβέρνηση Τραμπ ήταν ενήμερη για τις πρωτοβουλίες των ΗΑΕ και επιθυμούσε τη συμμετοχή της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ σε μια συντονισμένη στρατιωτική απάντηση.

Ωστόσο, και οι τρεις χώρες του Κόλπου επιχείρησαν να αποτρέψουν τον Τραμπ από το να ξεκινήσει τον πόλεμο, φοβούμενες ότι το Ιράν θα στρεφόταν εναντίον τους και εναντίον των αμερικανικών βάσεων που φιλοξενούν. Τα τελευταία χρόνια είχαν άλλωστε επιδιώξει να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με την Τεχεράνη, θεωρώντας ότι αυτό θα συνέβαλλε στη σταθερότητα της περιοχής και στην προσέλκυση επενδύσεων.

Πηγή: skai.gr

