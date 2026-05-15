Το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει να του εξασφαλίσει πρόσθετες εξουσίες και κυρίως τη δυνατότητα να κηρύσσει Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) που θα εκτείνεται έως και 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Τουρκίας, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg.

Το AKP, σύμφωνα με το πρακτορείο, καταρτίζει νομοθεσία -ο λεγόμενος νόμος για τη Γαλάζια Πατρίδα ή νόμος των Θαλασσίων Ζωνών- που θα εξουσιοδοτεί τον Ερντογάν να διεκδικεί τουρκικά δικαιώματα στην αλιεία, την εξόρυξη και τις γεωτρήσεις, καθώς και να δημιουργεί θαλάσσια πάρκα, μεταξύ άλλων σε διαφιλονικούμενα ύδατα στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο, όπου τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδα και Κύπρος, έχουν αλληλεπικαλυπτόμενες διεκδικήσεις.

Με την κίνηση αυτή η Τουρκία αποσκοπεί να απαντήσει στις διεκδικήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου στα πλούσια σε φυσικό αέριο ύδατα της ανατολικής Μεσογείου και να στείλει το μήνυμα ότι η Άγκυρα δεν μπορεί να παραγκωνιστεί, σύμφωνα με τις πηγές του Bloomberg.

Η Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας επιτρέπει στα παράκτια κράτη να καθορίζουν Aποκλειστικές Oικονομικές Zώνες έως και 200 ναυτικών μιλίων, ενώ στις περιπτώσεις αλληλεπικαλυπτόμενων διεκδικήσεων απαιτούνται διμερείς συμφωνίες. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι η Τουρκία δεν έχει επικυρώσει τη εν λόγω σύμβαση.

Η Τουρκία απορρίπτει τη θέση της Ελλάδας ότι τα θαλάσσια σύνορά της καθορίζονται από τα πολλά νησιά της, ορισμένα από τα οποία βρίσκονται κοντά στις τουρκικές ακτές. Αντ’ αυτού, η Τουρκία υποστηρίζει ότι οι υφαλοκρηπίδες πρέπει να υπολογίζονται λαμβάνοντας ως βάση την ηπειρωτική χώρα.

Υποστηρίζει επίσης ότι νησιωτικά κράτη, όπως η Κύπρος, δικαιούνται δικαιώματα μόνο εντός των νόμιμων χωρικών τους υδάτων, τα οποία μπορούν να εκτείνονται έως το μέγιστο όριο των 12 ναυτικών μιλίων. Η αυτοανακηρυχθείσα Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, η οποία αναγνωρίζεται μόνο από την Άγκυρα, διεκδικεί επίσης δικαιώματα σε κάθε ενεργειακό πόρο που ανακαλύπτεται ανοικτά των κυπριακών ακτών.

Οι ΗΠΑ έχουν καλέσει την Ελλάδα και την Τουρκία να συνεχίσουν τον διάλογο, καθώς προσπαθούν να διαχειριστούν τις διαφορές τους όσον αφορά τις έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δε έχει απειλήσει στο παρελθόν με κυρώσεις κατά της Τουρκίας για γεωτρητική δραστηριότητα σε διαφιλονικούμενα ύδατα, έπειτα από πιέσεις της Ελλάδας και της Κύπρου.

Όσον αφορά την Κύπρο, το πρακτορείο σημειώνει ότι Κύπρος παραμένει ουσιαστικά διαιρεμένη από το 1974, όταν ο τουρκικός στρατός κατέλαβε το βόρειο τμήμα του νησιού έπειτα από μια απόπειρα πραξικοπήματος που υποστηρίχθηκε από τη στρατιωτική χούντα στην Αθήνα, η οποία επιδίωκε την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα.

Η Ελλάδα χαρακτηρίζει τη στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας εισβολή, ενώ η Τουρκία λέει ότι η επιχείρηση ήταν απαραίτητη για την προστασία των Τουρκοκυπρίων.



